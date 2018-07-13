سيرينا وليامز وأنجليك في نهائي «ويمبلدون»

المصدر: لندن - أ ف ب

تأهلت الأميركية سيرينا وليامز إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب، للمرة العاشرة في مسيرتها، بفوزها على الألمانية جوليا غورغيس 6-2 و6-4 أمس، خلال 70 دقيقة.

لتلاقي الألمانية أنجليك كيربر وهي المرة الثلاثين التي تبلغ فيها سيرينا وليامز نهائي إحدى بطولات «الغراند سلام» الأربع، علماً بأنها تسعى للقب ثامن في ويمبلدون، الذي سيتيح لها معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب «الغراند سلام» للأسترالية مارغريت كورت (24 لقباً، علماً بأن عدداً منها يعود لما قبل بدء عصر الاحتراف عام 1968).

وباتت سيرينا، ثالث أكبر لاعبة تصل إلى نهائي إحدى الدورات الكبرى منذ عصر الاحتراف.

وفي المقابل تأهلت أنجليك كيربر للنهائي للمرة الثانية في مسيرتها بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و6-3.

وسبق لكيربر (30 عاماً) بلوغ نهائي ويمبلدون في 2016 قبل أن تخسر أمام الأميركية سيرينا وليامز. وتوجّت كيربر، بلقبين كبيرين كانا في بطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن، ثم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2016.