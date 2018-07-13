«تنفيذي دولي الملاكمة» يعتمد عضوية أنس العتيبة رسمياً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، برئاسة الأوزبكي غفور رحيموف رئيس الاتحاد الدولي في اجتماعه في أبوظبي أمس عضوية أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات رسميا، وتمت الموافقة على طلب المجر باستضافة بطولة العالم للشباب،أكتوبر المقبل، وتحويل طلب كل من سلطنة عمان والبحرين الخاص بانضمامها إلى عضوية الاتحاد الدولي إلى رئيس اتحاد الملاكمة الإماراتي لمتابعة استكمال ملف البلدين خلال شهر.

وشهد الاجتماع نقاشا مثمرا حول العديد من القضايا المهمة وكيفية تطور اللعبة وإثراء الساحة العالمية بنشاط الملاكمة، مع مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة نوفمبر المقبل في موسكو.

وتعقد اليوم الجلسة الختامية بمشاركة 32 عضوا من مختلف دول العالم، ويعتبر الاجتماع حدثا تاريخيا باعتباره الأول من نوعه في الدولة، وبمثابة نجاح جديد لرياضة الإمارات وتأكيد مقدرتها على استضافة الأحداث العالمية وتنظيمها بشكل جيد، كما أنه نجاح يحسب لاتحاد اللعبة الذي تمكن من نيل حق الاستضافة بموافقة الهيئة العامة للرياضة التي تدعم الكوادر الإماراتية في الاتحادات الدولية.

وأكد أنس العتيبة أن استضافة الإمارات للحدث دليل على تميزها العالمي، ويساهم في اكتساب الخبرة من خلال تجارب حقيقية ومتقدمة وقال: مثل هذه الأحداث تحقق العديد من الفوائد وتجعلنا نقف على تجارب الآخرين ونستفيد من كافة الآراء بما يدعم رياضة الملاكمة وتطورها على الصعيد المحلي وتسهل مهمة تقدم أبناء الإمارات في المناصب الدولية وهي أحد الأهداف التي تشجع عليها الهيئة العامة للرياضة.

ونقل أنس العتيبة إشادة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة بدقة التنظيم والكوادر الإدارية التي أشرفت على استضافة الإمارات للحدث، بقيادة حسن الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات رئيس اللجنة، والأعضاء، علي سلطان الحرمي، علي سلامة، بسام غانم، وائل السماني، خالد كونهالي، عمر الجابري، ذاكرا أن الجهد الذي قامت به اللجنة المنظمة طوال الفترة الماضية أثمر نجاحا كبيرا في التنظيم.