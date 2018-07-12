«الأولمبياد الخاص» يواصل تحضيراته لبطولة العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل منتخب الإمارات لكرة القدم للأولمبياد الخاص استعداداته للمشاركة في بطولة العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص التي ستقام في شيكاغو، من 17 - 21 الجاري احتفالًا بالذكرى 50 لانطلاق حركة الأولمبياد الخاص، وانتظم اللاعبون في التدريبات أول من أمس بملعب نادي ِشباب الأهلي دبي بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسبق لمنتخبنا تحقيق الميدالية الفضية بدورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في أبوظبي مارس الماضي.

ويلعب منتخبنا للرجال خلال بطولة شيكاغو ضمن المجموعة الرابعة وتضم منتخبات أميركا، وروسيا وكندا. ويلعب منتخب السيدات بالمجموعة الثانية مع منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والهند والمكسيك، ويشارك في البطولة 16 منتخباً ضمن فئة الرجال، و8 منتخبات في فئة السيدات.

تشجيع

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، دعمها للمنتخب الإماراتي لكرة القدم ضمن برنامج الأولمبياد الخاص، الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم لكرة القدم الموحدة التي تقام في شيكاغو، وتعبيرًا عن هذا الدعم، حضرت الحصة التدريبية التي أقيمت في نادي شباب الأهلي في دبي، وعبرت معاليها عن تشجيعها للاعبين بكلمات ملهمة ومحفزة.

شما المزروعي: نفخر بالمشاركة بفريق موحد

تميز

وعلقت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي على زيارة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وقالت: «بكل فخر يشارك منتخب الإرادة الإماراتي لكرة القدم في بطولة العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص التي ستقام في شيكاغو بمشاركة متميزة من فريق موحد يضم مجموعة من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية وأقرانهم من غير أصحاب الإعاقة الذهنية وتأتي البطولة الموحدة لتجمع الجميع في فريق واحد بعيداً عن أي اختلاف ودعماً لمبدأ الدمج والمساواة».

وأضافت: «نثمن ونشكر زيارة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مران منتخب الإرادة وحرصها الدائم على تقديم كافة سبل الدعم لأصحاب الهمم في مختلف المجالات».

رؤية

وتشكل دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، جزءاً من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.