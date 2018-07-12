مذكرة تفاهم بين «التربية والتعليم» واتحاد السلة لدعم الرياضة المدرسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم واتحاد السلة إبرام مذكرة تفاهم لدعم وتطوير الرياضة المدرسية بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة، بجانب دعم الوزارة فيما يتعلق بتدريب وتأهيل المشرفين والمدرسين في قطاع التربية البدنية وإعطاء الإضافة الفنية للأكاديميات الرياضية التي تم استحداثها في المدارس إضافة لدراسة إدراج المدارس والأكاديميات في أنشطة اتحاد السلة أو استحداث مسابقات خاصة بهم.

جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي بمقر وزارة التربية والتعليم بدبي، بين الوزارة واتحاد السلة بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم واللواء م. إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وتقرر تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة والإشراف على تنفيذ المبادرات، مع إقامة ورشة تأهيلية للمشرفين على التربية البدنية بالمدارس 28 أغسطس وتقرر وضع المنشآت الرياضية بالوزارة تحت تصرف المنتخبات، وأشاد المجتمعون بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته بإشراك أبناء المواطنات وأبناء المقيمين من مواليد الإمارات في المسابقات.

واهدى القرقاوي معالي الوزير حسين الحمادي درعاً تذكارية وكرة سلة تقديراً لتوجيهاته في دعم القطاع الرياضي المدرسي.

حضر الاجتماع عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة وسالم المطوع أمين السر العام، ود. منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، ومحمد الحمادي المنسق العام، ومن وزارة التربية والتعليم سوسن الأميري رئيس قسم التثقيف الصحي بالوزارة، وأحمد عبدالرحمن إداري رئيس قسم التربية الرياضية، والدكتور سلام الخطاط اختصاصي تربية رياضية.