الإعلان عن بطولة الأردن لأساتذة الغولف من جميرا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يحتضن نادي أيلة للغولف في منطقة أيلة بجانب مدينة العقبة الأردنية بطولة الأردن لأساتذة الغولف خلال الفترة من 4 - 6 أبريل 2019، ويشارك فيها 123 لاعباً ولاعبة من أساطير الغولف الأوروبيين ونجوم اللعبة من الهواة والإناث، وتم الإعلان عن الحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في فندق جميرا كريك بمنطقة القرهود بدبي بحضور كريس وايت مدير العمليات في أيلة ومدير عام النادي، ونيك تارات مدير الجولة الأوربية للغولف في دبي ونضال المجالي مدير عام العلاقات العامة في ايلة أمين عام الاتحاد الأردني للغولف.

وأكد كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية أن بطولة أساتذة الغولف المختلطة بالأردن، تطور رائع لجولات ستاي شور، والتحدي، والسيدات الأوروبيات، وقال: الحدث يجمع نجوم الجولات الثلاث بشكل مبتكر.