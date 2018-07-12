5 فضيات وبرونزية لمنتخبنا في «غرب آسيا للقوى»

المصدر: عمان - البيان الرياضي

أضاف منتخبنا الوطني، 6 ميداليات جديدة، «5 فضيات، وبرونزية» إلى رصيده، في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات والمقامة بالعاصمة الأردنية عمان، ونال خليفة النعيمي فضية نصف الماراثون رجال بزمن 1.16.07 ساعة، وحقق زميله سلطان الظنحاني برونزية المسابقة نفسها بزمن 1.21.28 ساعة، وحقق الميداليات الفضيات الأربع الأخرى كل من محمد عباس درويش في الوثب الثلاثي محققا 16.17 مترا، ووداد إبراهيم روتاري في رمي المطرقة للسيدات وحققت 40.80 مترا، وعلياء محمد سعيد في سباق 10000 متر جريا بزمن 33.54.95 دقيقة، ونال المنتخب فضية التتابع 4 × 100 متر بزمن قدره 41.11 ثانية، ومثله كل من عمر السالفة ونصيب الزعابي وموسى خلفان ومحمد النوبي.

وبهذه النتائج ارتفع رصيد لاعبي ولاعبات المنتخب إلى 11 ميدالية ملونة، بينها 7 فضيات، و4 برونزيات، حضر المستشار أحمد الكمالي عضو الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، جانباً من تتويج أبطالنا.

وأشاد صالح حسن الأمين العام لاتحاد القوى رئيس الوفد، بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات، وقال: تعد نتائج منتخبنا مؤشرا إيجابياً قبيل «الآسياد».