الاسكتلندي راسل نوكس يحصد بطولة سوق دبي الحرة للغولف

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

حصد الإسكتلندي راسل نوكس بطولة سوق دبي الحرة إيرلندا المفتوحة للغولف، برعاية مؤسسة روري بعد إدخال كرتيه في الحفرة 18، ليتغلب على ريان فوكس في مباراة فاصلة ويحجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم منها بطولتا أبوظبي أتش إس بي سي وبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك. ويشهد الفوز حصد صاحب الـ 33 عاماً لـ 1,166,660 نقطة.

دعم إضافي

وبالإضافة إلى رعاية سوق دبي الحرة، أضافت دبي دعماً إضافياً على شكل شركة طيران الإمارات، التي ستقدم مساندتها مرة أخرى إلى الجولة الأوروبية في بطولة إسكتلندا المفتوحة الأسبوع المقبل. وفي الوقت نفسه، احتل فوكس المركز الثاني ليحجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، حيث جمع 777,770، ما جعله ينتقل من المركز 40 إلى المركز 13 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 1,312,808 نقطة.

وأنهى الإسباني خورخي كامبيلو البطولة متأخراً بضربة واحدة ليحتل المركز الثالث في مقاطعة دونيجال. وقد حصل على 438,200 ليتسلق من المركز 15 إلى المركز العاشر في ترتيب «السباق إلى دبي» مع رصيد موسمي يصل إلى 1,461,372 نقطة.

حامل اللقب

وشارك حامل لقب البطولة جون راهم، والمتصدر في الجولة الثالثة إريك فان روين في المركز الرابع. وحصل كل منهما على 323,400 نقطة ليتحرك الإسباني من المركز العاشر إلى المركز الثامن برصيد 1,562,174 نقطة، بينما قفز الجنوب أفريقي من المركز 56 إلى المركز 30 بمجموع 705,260 نقطة ليكون على حافة تأمين ظهوره الأول في نهائي الجولة الأوروبية.

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قفز راسل نوكس من المركز 25 إلى المركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي» مع مجموع 1,910,475 نقطة لهذا الموسم.