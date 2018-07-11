عبد العزيز السلمان: هدفنا تحسين تصنيفنا القاري

المصدر: Ⅶدبي - إيهاب زهدي

أوضح عبد العزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن الهدف من مشاركة منتخبنا الوطني الأول في بطولة كأس التحدي الآسيوي، السعي إلى تحسين تصنيف الإمارات في الكرة الطائرة الآسيوية، لأن التصنيف الحالي للطائرة الإماراتية ضعيف، بسبب عدم المشاركة في البطولات الآسيوية، وأكد أن مشاركة «الأبيض» في كأس التحدي، ستكون عودة للمشاركة الإماراتية في البطولات القارية، خاصة وأن الهدف من إقامة تلك البطولة من قبل الاتحاد الآسيوي للطائرة، إتاحة الفرصة للمنتخبات الآسيوية التي لا تستطيع المشاركة في البطولة القارية لأسباب مختلفة مثل التصنيف أو البعد الجغرافي أو غيرها من الأمور الأخرى، الحصول على فرصة للاحتكاك القوي بباقي منتخبات القارة، وتحسين ترتيبها في التصنيف الآسيوي بداية من المركز الحادي عشر إلى المراكز الأدنى.

إعداد قوي

وأشار السلمان إلى أن المشاركة في كأس التحدي، إعداد قوي أيضاً لمنتخبنا قبل مشاركته في البطولة العربية الحادية والعشرين لمنتخبات الطائرة للرجال، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل في مصر، وإلى أن تدريبات «الأبيض» ستتواصل عقب كأس التحدي، للبطولة العربية، التي يغيب بسببها اللاعبون الدوليون عن المشاركة في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي تنطلق يوم 14 سبتمبر المقبل، بمشاركة أندية العين، بني ياس، الجزيرة، الوحدة، الظفرة، شباب الأهلي دبي، النصر، الوصل، حتا وعجمان، خاصة وأنها ستكون مفيدة للجهاز الفني للمنتخب في التعرف على عناصر المنتخب الجدد.

استبعاد الغنام

أما عن السبب في استبعاد اللاعب علي الغنام، من صفوف المنتخب الوطني للشباب للكرة الطائرة الذي سافر قبل أيام إلى بولندا، لبدء معسكر خارجي يستمر إلى يوم 18 يوليو الجاري، فقال السلمان: «استبعدنا علي رغم احتياج المنتخب الوطني للشباب إلى جهوده، بسبب خرق قوانين المعسكر الداخلي الذي أقيم في عجمان قبل السفر، إذ منحنا اللاعب إذنا خاصا للخروج من المعسكر، والخضوع لاختبار رخصة القيادة، ولكنه رجع بعد الموعد المحدد بفترة طويلة، لذا تم استبعاده بهدف فرض قيم الالتزام على لاعبي المنتخبات الوطنية، خاصة وأنهم ذاهبون لتمثيل الدولة في محافل خارجية مهمة، ومن الصعب عودة علي إلى صفوف «الأبيض الشاب»، لأنه يسافر من بولندا إلى البحرين مباشرة، للمشاركة في البطولة الآسيوية للطائرة للشباب في الفترة من 19 إلى 29 يوليو الجاري».

برنامج الإعداد

وكان المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال قد بدأ برنامج الإعداد قبل ثلاثة أيام، للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس التحدي الآسيوي للطائرة للرجال، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر المقبل في سيرلانكا.

ويضم منتخبنا الوطني 16 لاعباً، وهم عامر غلام المرزوقي، علي محمد صالح العوضي، حمدان غانم الطاهري وماجد سعيد عبد الكريم من نادي النصر، وماجد ثاني، خالد حمزة، محمد خميس عجيم، خالد يوسف صقروة، محمد نعيم جمعة وراشد مبارك من نادي شباب الأهلي دبي، عادل محمد عطا، خميس عبد الله البلوشي، محمد سليمان الظاهري وسالم جوهر خديم من نادي العين، وليد ثاني بلال ووليد ربيع الفلاسي من نادي الوصل، ويقود المنتخب المدرب الجزائري مراد سنون.

معسكر

يستمر المعسكر الحالي للمنتخب في ملاعب ناس لمدة شهر تقريباً، على أن يكون هناك تجمع آخر قبل عيد الأضحى المبارك، ويسبقه معسكر خارجي في إحدى دول شرق آسيا، التي لم يستقر عليها حتى الآن.