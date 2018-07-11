«دبي الرياضي» يبحث إطلاق دورة عالمية للشركات

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

اطلع مجلس دبي الرياضي على تقرير تنظيم دورة رياضية عالمية للشركات، تعد الأولى من نوعها من حيث برنامج منافساتها والمشاركين فيها، حيث يعمل المجلس مع شريك متخصص لإطلاق وتنظيم الدورة بالشكل الذي يتناسب مع مكانة دبي، وأن تكون إضافة لأجندة الفعاليات الرياضية السنوية الحافلة. كما أكد المجلس على أن نهج القيادة الرشيدة في دعم الرياضة وتوفير جميع سبل ممارستها لمختلف فئات المجتمع، يساهم في استمرار استقطاب وتنظيم البطولات الرياضية المختلفة التي تعزز مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية، وترسخ مكانة الرياضة كأسلوب حياة ووسيلة لإسعاد المجتمع وتعزيز علاقات التعاون بين أفراده، ومصدر للطاقة الإيجابية.

اجتماع المجلس

جاء ذلك خلال الاجتماع 32 لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد يوم الاثنين 9 يوليو في مقر المجلس برئاسة مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة علي بوجسيم، محمد الكمالي، أحمد الشعفار، يوسف آل رضا، خالد علي بن زايد، صلاح أمين، موزة المري، مريم الحمادي، ليلى سهيل، أنس بوخش، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي.

دعم القيادة

وأكد الطاير على أن دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وتوفر المنشآت الرياضية والسياحية المميزة وتطور قطاعات النقل والاتصالات وباقي الخدمات، ووجود الكفاءات التنظيمية والخبرات المتراكمة، تدعم جهود المجلس في تنفيذ برامجه وخططه التي من بينها تنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية التنافسية والمجتمعية للمؤسسات والفرق ومختلف فئات المجتمع.

كما تم في الاجتماع الاطلاع على نتائج فريق التحكيم، للنسخة الأولى من «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» الذي كان من بين توصيات مؤتمر الابتكار الرياضي الذي نظمه المجلس، واعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتم إطلاقه في العام الجاري.

لجنة المرأة

واطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المرأة والرياضة في المجلس الذي يتضمن ما تم إنجازه في النصف الأول من العام، وبقية الفعاليات للنصف الثاني من العام، الذي يتضمن نمواً ملحوظاً في عدد الأنشطة وأعداد المشاركات في الفعاليات الرياضية والمجتمعية المختلفة، وفي مقدمتها «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي تعد الحدث الأهم في رياضة السيدات وخصوصا فئة الموظفات في الدوائر الحكومية والخاصة، التي شهدت زيادة واسعة في عدد الرياضات وعدد المشاركات فيها، وقد تم التوجيه بتوفير جميع عوامل النجاح لتنفيذ جميع الفعاليات على النحو الذي يزيد من أعداد الممارسات للرياضة باعتبار المرأة شريكة للرجل في بناء وتطوير المجتمع، وضمانة لتوجه الأبناء نحو ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

تقارير داخلية

وتم في الاجتماع أيضا الاطلاع على تقارير العمل الداخلية، ومن بينها العلاقة مع الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس، والقرارات التي تتعلق بعمل تلك الأندية والشركات والموازنات المالية السنوية لها وأوجه الصرف فيها، وتقرير نظام إدارة الأداء الإلكتروني داخل المجلس «نظام تكتيك» الذي تم تصميمه وتنفيذه من فرق عمل المجلس بهدف تحسين جودة الأداء لمواكبة التطور في جميع مجالات الحياة.

كما تم في الاجتماع الاطلاع على عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال ذات العلاقة بالأندية والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل منها.

جهود

ثمّن مطر الطاير جهود فرق العمل الداخلية في المجلس، كما أكد على مواصلة عملية التطوير والابتكار المستمر، وعدم الاكتفاء بما يتحقق من نجاحات تنظيمية.