«دراجات الوثبة» يشارك في تحدي الدولميتس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شارك فريق الوثبة للدراجات من أبوظبي في سباق تحدي جبال الدولميتس بإيطاليا، حيث شارك خمسة من فريق الوثبة ليكون أول فريق إماراتي من الهواة يشارك في هذا التحدي، مع عضو الفريق الأردني الدراجة لينا شحاته، وأكد مدير فريق سليمان الحمادي أن جميع أعضاء الفريق من مختلف الفئات أكمل مسافات السباق.

وقال الحمادي: «استطاع الفريق بقيادة عابد العرياني وبجدارة إكمال المسافة الأطول للمنافسة، وتبلغ 138 كم وسط المرتفعات التي تتجاوز 4300 متر فوق سطح البحر بمعدل 8 جبال في وقت قياسي 8 ساعات ودقيقة».

وشارك مع الفريق محمد سند القبيسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي وهو مخضرم في لعبه الدراجة، كما شارك الشيخ الدكتور صقر بن سلمان آل خليفة وكيل وزارة الرياضة والشباب البحريني ورئيس اتحاد الترايثلون البحريني، وإبراهيم بن طوَّق وعبد الله عبد السلام من البحرين، وكذلك اللاعبة فاطمة بازاركان التي أكملت مسافة 106 كم وهي أول إماراتية تقوم بهذا الإنجاز. وتوجه الحمادي بالشكر إلى كافة اللاعبين المواطنين المشاركين في هذا الحدث والذي يعتبر نجاحا وإنجازا جديدا للفريق بعد النجاحات التي تحققت في الموسم الماضي.