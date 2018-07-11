جولة مكوكية لرئيس لجنة حكام اليد الآسيوية

المصدر: Ⅶدبي - فائز بجبوج

ينتظر الحكم والمحاضر الدولي والمراقب الفني صالح محمد بن عاشور، رئيس لجنة الحكام والقوانين في القارة الآسيوية وعضو لجنة الحكام والقوانين في الاتحاد الدولي، العديد من البطولات والدورات التحكيمية للعبة الأقوياء، حيث يتواجد حالياً كمراقب فني ومسؤول في بطولة كأس العالم للشابات، والمقامة خلال الفترة من الأول ولغاية الرابع عشر من الشهر الجاري في المجر، ومن ثم البطولة الآسيوية السادسة عشرة للشباب لكرة اليد، وستقام في سلطنة عمان خلال الفترة من 15 ولغاية 25 يوليو والمؤهلة إلى بطولة العالم في إسبانيا العام المقبل 2019، وتعقبها المشاركة بالمهمة نفسها في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، التي ستستضيفها مدينتي جاكرتا وبالمبانج خلال الفترة من 18 أغسطس ولغاية 2 سبتمبر المقبلين.

ومن ثم التواجد في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي كرة اليد، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 13 ولغاية 24 سبتمبر المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في مقدونيا 2019، وسيتواجد بن عاشور كمحاضر في دورة الحكام التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة اليد للحكام في مدن الرياض والدمام وجدة.