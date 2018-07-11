سباحو منتخبنا إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

غادرت صباح أمس بعثة منتخب السباحة إلى تونس، للمشاركة في البطولة العربية للعمومي التي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 15 يوليو الجاري، ويشارك فيها المنتخب الإماراتي بسباحين اثنين وهما محمد جاسم وعمر الحمادي، ويترأس بعثة المنتخب المشارك في البطولة عبد الله الوهيبي أمين السر العام.

ومن جانب آخر غادر قبل بعثة المنتخب الحكم خالد حبيب من أجل المشاركة في دورة تدريبية تقام على هامش البطولة العربية، ومن ثم المشاركة في إدارة سباقات البطولة العربية، ويغادر مع منتخب السباحة المدرب المواطن مبارك الماس، كما قد يشارك في فعاليات الدورة العربية من جانب الإمارات فيصل عبد القادر درويش عضو اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للسباحة من أجل الإشراف الفني على البطولة.

خطة إعداد

وصرح عبد الله الوهيبي الأمين العام ورئيس البعثة قبل مغادرة المنتخب، أن الجهاز الفني للمنتخب قد أختار السباحين للمشاركة كجزء من خطة إعدادهم لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا والتي تقام في أغسطس المقبل، حيث تم تقسيم السباحين ما بين المعسكر الخارجي الذي سيقام الفترة المقبلة والمشاركة في البطولة العربية في تونس، وتمنى الوهيبي أن يوفق السباحون بالظهور بالمستوى الجيد في البطولة وتحقيق أرقام جيدة.

دول مشاركة

وتشارك في البطولة 13 دولة هي الإمارات العربية المتحدة والمغرب والجزائر وليبيا وفلسطين واليمن وسلطنة عمان ولبنان والسودان والسعودية والعراق والأردن وتونس البلد المنظم. ويتضمن برنامج البطولة عدة سباقات وهي 50 مترا سباحة على الظهر و50 مترا فراشة و50 مترا سباحة على الصدر و100 متر سباحة على الصدر و200 متر سباحة متنوعة و200 متر فراشة و200 متر سباحة حرة و4 مرات 100 متر سباحة حرة و400 متر سباحة متنوعة.

حضور

يحضر البطولة رئيس الاتحاد العربي طه سليمان الكشري، والرئيس الفخري للاتحاد العربي يوسف الساعي، والأمين العام للاتحاد العربي للسباحة زهير المفتي.