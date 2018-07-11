فضيتان للحوسني وعمر في غرب آسيا للقوى

المصدر: Ⅶعمان - البيان الرياضي

أضاف منتخبنا الوطني لألعاب القوى، إلى رصيده ميداليتين فضيتين عن طريق اللاعبين محمد عمر وفاطمة الحوسني، ليرفع رصيده في ثاني أيام البطولة الثالثة لدول غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات، إلى5 ميداليات، موزعة بين فضيتين و3 برونزيات.

حقق محمد عمر خطيب فضية الإطاحة بالمطرقة، بعدما حقق مسافة 60.77 متراً، ونال الكويتي محمد الجوهر الميدالية الذهبية، وبفارق 1.04 متر، مع العلم أن رقم عمر الذي أحرزه في كأس صاحب السمو رئيس الدولة منذ أسابيع قليلة، كان 65 متراً، ولكنه تراجع 5 أمتار دفعة واحدة، رغم عودته أخيراً من معسكر خارجي في بولندا.

فضية للحوسني

ومن ناحيتها نالت فاطمة الحوسني، الميدالية الفضية في قذف القرص، بعدما حققت مسافة قدرها 41.57 مترا، ونالت البحرينية نور سالم الجاسم، الميدالية الذهبية بمسافة 47.45 متراً، ونالت الأردنية حنين بكار، الميدالية البرونزية بمسافة 37.32 متراً.

في حين، حل عداؤنا نصيب الزعابي، بالمركز الرابع في سباق 100 متر عدواً، بزمن 10.51 ثوان، وحل بركات الحارثي في المركز الأول، بزمن 9.97 ثوان، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لغرب آسيا، مع العلم أنه لا يوجد فحص منشطات بالبطولة، وبالتالي لا يعتمد الرقم المسجل عالمياً، ولكنه يبقى فوزاً معنوياً مهماً قبل دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.

زيادة الغلة

من جانبه، أعرب المستشار أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عن أمله بأن تزيد غلة منتخبنا في البطولة، وقال: «يحدونا الأمل في أن يحقق منتخبنا المزيد من الميداليات، ومن بينها على الأقل ميداليتان ذهبيتان لينهي البطولة في وضع أفضل في جدول الترتيب العام، خاصة وأن وداد إبراهيم لم تشارك حتى الآن في الإطاحة بالمطرقة، وعلياء محمد سعيد في 10000 متر جريا، ومحمد عباس درويش في الوثب الثلاثي، ومعيوف حسن في 800 متر جريا، وسلطان النبهاني في النصف ماراثون، وفاطمة الحوسني في دفع الجلة، إلى جانب الرباعي الذي يمثلنا في سباق التتابع 4 × 100 متر، وهم عمر جمعة السالفة ونصيب جمعة ومحمد النوبي وموسى خلفان».