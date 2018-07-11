حمدان بن زايد: القيادة حريصة على دعم الرياضة وتنميتها

المصدر: ■أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع رئيس نادي أبوظبي للدراجات، الذي أطلع سموه على مقترحات النادي، بشأن مشروع مسار الدراجات الهوائية في منطقة الظفرة الذي سيتم تنفيذه في 4 مدن، هي مدينة زايد والسلع والمرفأ، إضافة إلى مسار جبلي في جزيرة دلما.

وتتضمن المقترحات، التي تمتد من 6 إلى 16 كيلومتراً، العمل على إنشاء مسار دراجات أسفلتي بعرض 3 أمتار يتضمن سياجاً لحماية مستخدمي الدراجات الهوائية، إضافة إلى أعمدة للإنارة ومواقف للسيارات وأماكن مخصصة لتأجير الدراجات ودورات مياه متنقلة وأكشاك متنوعة ومظلات مختلفة للمشاة، فضلاً عن زراعة أشجار الغاف لتقليل حركة الرمال في المناطق المقترحة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص القيادة الحكيمة للدولة على دعم الرياضة بشكل عام، ورياضة الدراجات بشكل خاص، وتنميتها في المجتمع، تماشياً مع خطة أبوظبي للوصول إلى مجتمع معافى سليم بدنياً وصحياً.

وأشاد سموه بدور نادي أبوظبي للدراجات في نشر ثقافة رياضة الدراجات، وتشجيع فئات المجتمع على ممارستها، ورفع مستوى الوعي والتوعية بأهميتها، وحث الشباب على التفاعل معها، بما يتماشى مع استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي الهادفة إلى دعم تنوع الرياضات واكتشاف ورعاية المواهب الواعدة، والعمل على استقطابها في أندية متخصصة تسهم في توسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات، من خلال المشاركة في المسابقات والفعاليات كافة.

كفاءة

من جانبه، أكد معالي الدكتور مغير الخييلي أن المشروع يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة للدولة على تلبية احتياجات المجتمع بكفاءة وجودة عالية، وتعزيز المنافع المجتمعية المحلية، وتنويع أنماط الحياة الصحية عبر التشجيع، والحث على ممارسة الرياضة، ورفع مستوى الوعي بأهميتها، نظراً إلى دورها الإيجابي في حياة الفرد اليومية.

وأوضح أن رياضة الدراجات أصبحت إحدى أهم الرياضات، وإضافة نوعية إلى الرياضات المتميزة في إمارة أبوظبي التي أصبحت مركزاً عالمياً لاستقطاب العديد من الرياضات المهمة.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومطر بن سهيل اليبهوني الظاهري، نائب رئيس نادي أبوظبي للدراجات، وسويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عضو مجلس إدارة النادي.