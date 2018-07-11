نشاط صيفي في نادي الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

انطلقت يوم السبت الماضي فعاليات النشاط الصيفي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الذي ينظمه النادي خلال الفترة من 7 يوليو حتى 2 أغسطس 2018 تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي. ويشتمل النشاط الصيفي للنادي لهذا العام على العديد من الأنشطة الثقافية والمجتمعية والترفيهية والعلمية، كما يتضمن العديد من الفعاليات الداخلية مثل حلقات تحفيظ القرآن الكريم والجلسات القرائية والأنشطة الرياضية وكورسات تعليم مبادئ لعبة الشطرنج بالإضافة إلى تنظيم النادي للعديد من البطولات الدولية والمحلية واستقبال المنتسبين من مختلف الأعمار بدءاً من سن خمس سنوات ومن جميع الجنسيات مواطنين ومقيمين.

وأكد الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج جمال عيسى المدفع، أن إدارة نادي الشارقة قامت بتأمين الجوانب المتعلقة بالبرنامج الصيفي من برامج وأنشطة شبابية هادفة.