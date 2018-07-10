اتحاد الكاراتيه يطلق بطولة عمر بن حيدر

المصدر: Ⅶدبي - علي شدهان

أطلق اتحاد الكاراتيه بطولة سنوية جديدة تحمل مسمى «عمر بن حيدر»، تقديراً لدعم مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة للعبة في مناسبات عدة، لا سيما في «بريميرليغ» دبي الدولية فبراير الماضي، وسارع اتحاد الكاراتيه إلى دراسة الآليات الكفيلة بإقامة البطولة الوليدة التي دخلت أجندة بطولاته في الموسم الجديد، في ظل تصورات عدة، أبرزها عدم اقتصار المشاركة بالبطولة على الفرق المحلية لتشمل فرقاً قارية ودولية شهيرة، مع رصد جوائز قيمة للأبطال، وجاء الكشف عن البطولة خلال الزيارة التي قام بها وفد من اتحاد الكاراتيه، ضم اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس الاتحاد الدولي، وفخر الدين عبد المجيد، الأمين العام للاتحاد ، ومريم الشامسي، عضو مجلس الإدارة، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي ، إلى محمد عمر بن حيدر في مقر مجموعته القابضة بدبي.

بطولة سنوية

وأكد اللواء «م» الرزوقي أن إطلاق البطولة الجديدة يعد تقديراً للمواقف المشرفة لمحمد عمر بن حيدر ومجموعته في دعم اللعبة مشدداً على أن البطولة ستكون سنوية، ومن أبرز فقرات أجندة الموسم المقبل، ولفت إلى أن الكاراتيه خصوصاً، والرياضة عموماً تستحق دعم رجال القطاع الخاص، متمنياً أن تحذو الشركات الوطنية الأخرى حذو المجموعة في وقفتها المخلصة مع الرياضة والرياضيين.

وكشف النقاب عن أنه لولا دعم المجموعة لما تمكن اتحاد الكاراتيه من إقامة بعض أنشطته، خصوصاً «بريميرليغ» دبي الدولية بنسختها الأخيرة، مبدياً عتابه على عدم تفاعل عدد من الشركات الوطنية في دعم القطاع الرياضي والرياضيين في الدولة، والأحداث التي تقام في ضيافتها .

مقومات

وأبدى محمد عمر بن حيدر استعداده لمواصلة دعم لعبة الكاراتيه خصوصاً، والرياضة في الدولة عموماً، لافتاً إلى أنه يشعر بأن القطاع الخاص «مقصر» بحق الرياضة في الدولة، معرباً عن قناعته بأن عملية التواصل بين القطاع الخاص والمعنيين بالرياضة تفتقد إلى الكثير من مقومات التواصل الصحيح، خصوصاً ما يتعلق بشرح وتوضيح المشاريع الرياضية التي يطرحها القائمون على الرياضة، وكيفية دعمها من القطاع الخاص، مشيراٌ إلى أهمية أن يتولى ملف التواصل بين القطاع الخاص وأصحاب مبادرات دعم الرياضة، أشخاص مختصون في التسويق والعلاقات، من أجل استقطاب أصحاب الشركات والمؤسسات الوطنية لدعم الحركة الرياضية والشبابية بالدولة من خلال آليات محددة .

هدية

قدّم وفد اتحاد الكاراتيه مجسّماً قيماً احتوى مجموعة من الصور المعبرة لأحداث وأنشطة رياضية، كان لمحمد عمر بن حيدر ومجموعته القابضة إسهام حقيقي فيها، ومجسد صورة من الكريستال يظهر فيها اللواء «م» الرزوقي مع محمد عمر بن حيدر في مناسبة سابقة.