أبوظبي تستضيف المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة الخميس

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الملاكمة، استضافة العاصمة أبوظبي يومي الخميس والجمعة المقبلين، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، في فندق روتانا بارك، بحضور ومشاركة الإمارات عضو المكتب التنفيذي للاتحادي الدولي والآسيوي، والذي يمثله رئيس اتحاد الإمارات، أنس العتيبة، ويتضمن الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة قبل الانتخابات المقبلة.

اعتمد اتحاد الملاكمة، أعضاء اللجنة المشرفة والمنظمة للاجتماع، برئاسة حسن الحمادي، الأمين العام، وتضم كلاً من وائل السماني وسلطان الحرمي وعمر الجابري وعلي سلامة وبسام غانم وخالد كونهالي.

رحب حسن الحمادي بضيوف الإمارات، وقال: إننا سعداء أن نستضيف أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمرة الثالثة في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز عاماً، وتم الانتهاء من كل الترتيبات الإدارية لإنجاح الاجتماع، بحيث يظهر بشكل مميز، وبما يتناسب وما تتمتع به الإمارات من مكانة في هذا المجال الحيوي، ونتقدم بالشكر للهيئة العامة للرياضة، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي والجهات المساندة.

وأشار إلى استضافة الإمارات، وبنجاح كبير، اجتماع الجمعية العمومية الطارئة «مارس 2018»، والمكتب التنفيذي في دبي «ديسمبر 2017»، متمنياً استمرار النجاح في الاجتماع المقبل.