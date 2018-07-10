الحظ يعاند زورق أبوظبي 6 في تحدي فورمولا 2

المصدر: Ⅶ أوجستو - البيان الرياضي

حقق زورق أبوظبي 6 المركز الرابع على مستوى الترتيب العام لتحدي زوارق فورمولا 2، والذي اختتم في مرحلته الثانية مساء أول من أمس في أوجستو البولندية، وعاند الحظ (أبوظبي 6 ) والذي حل في المركز السادس بالسباق الثاني ، وغم انه كان في المركز الثاني خلال مراحله وحتى ما قبل النهاية بخمس دقائق فقط ، حيث تعرض لعطل مفاجئ أوقف الزورق في مسار السباق.

وكان زورق أبوظبي استهل اليوم الثاني من المنافسة بقوة، حيث استمر في المركز الثاني طيلة مراحل السباق والذي امتد لست ساعات كاملة بدأت من الحادية عشرة صباحاً بتوقيت بولندا، واستمر الزورق في المركز الثاني حتى الرابعة وأربع وخمسين دقيقة وقبل نهاية السباق بدقائق فقط، توقف الزورق في مسار السباق وقبل النهاية بأمتار فقط ليرفع العلم الأصفر بعد توقف الزورق، وفوراً رفع العلم الشطرنجي معلناً نهاية المنافسة أيضاً.

وسجل زورق أبوظبي في اليوم الثاني للمنافسة 311 دورة طيلة ساعات السباق، بينما سجل صاحب المركز الأول 320 دورة، وعلى الرغم من تفوق زورق أبوظبي في عدد الدورات على منافسه الأقرب وهو زورق نوليت نيو ستار 20 والذي سجل في مسار السباق 300 دورة فقط، إلا أن نظام البطولة الصارم والذي يفرض أهمية أن يتجاوز أي زورق العلم الشطرنجي لاحتساب نتيجته قد أعطى لزورق أبوظبي نتيجة مغايرة بعد تعطله على بعد أمتار فقط من النهاية.

لقب الموسم

وظفر بلقب الموسم والبطولة زورق نوليت نيو ستار 1 والذي وصل للنقطة 50 في البطولة عن مجموع جولتي التحدي في روين الفرنسية وفي أوجستو البولندية، بينما حل زورق أبوظبي 6 في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

وكان زورق أبوظبي قد قدم أداءً كبيراً على مدار يومين وتناوب على قيادة الزورق من خلاله ثلاثة متسابقين هم ثاني القمزي، راشد القمزي وتوليو أباتي، وكان اليوم الأخير هو الأكثر قوة، إذ قدم الزورق من خلاله 311 دورة وقام بالتبديل بين المتسابقين لأربع مرات، حيث كانت البداية مع راشد القمزي في الصباح الباكر والذي استمر بقيادة الزورق قرابة الساعة قبل أن يسلم الدفة إلى ثاني القمزي «القرش الأبيض» وتستمر عملية التبديل بين المتسابقين حتى النهاية والتي شهدت النتيجة غير المرجوة والمتوقعة أبداً للفريق.

إنجاز كبير

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة الفريق في بولندا أنه رغم التوقف وما حدث إلا أن ما قدمه فريق أبوظبي هو إنجاز كبير لاسيما في اليوم الأخير بتسجيل 311 دورة والبقاء صامداً أمام بقية الزوارق، وقال: قد نرى أن نظام البطولة غير عادل بعض الشيء خاصة وأننا كنا في مركز متقدم حتى ما قبل النهاية، ولكننا نقبل القوانين والتي هي مفروضة على الجميع، ونخضع في النهاية للوائح البطولة والمنافسة.

وأضاف : لولا هذا العطل لكنا في وصافة الترتيب العام للبطولة وعموما فإننا سنواصل المنافسة والتحدي في البطولة في المواسم المقبلة والظهور بقوة في سباقات التحدي والتحمل لـ ( فورمولا 2 )والتي نرى أنها من أفضل البطولات من ناحية المستوى والأداء لدى الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.