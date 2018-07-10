فتيات الشارقة للشطرنج يتفوقن على باكو الأذربيجاني في جورجيا

المصدر: جورجيا - البيان الرياضي

تألقت لاعبات فريق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في معسكر الفريق في جمهورية جورجيا وحققن الفوز على فريق باكو أذربيجان بنتيجة 4.5 مقابل 1.5، ويشارك في المعسكر 12 لاعبة من أفضل لاعبات النادي من مختلف الفئات العمرية، من بينهن 6 لاعبات تحت 8، 10، 12 سنة، ويشارك في فريق الناشئات 5 لاعبات يتم إعدادهن للمشاركة في البطولة المفتوحة 1600، كما تشارك اللاعبة الدولية عبير علي في البطولة المفتوحة تحت 2200.

وأكدت كريمة حسن المعيني رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس الوفد أن الخطة التي تم وضعها من أجل تطوير المستوى الفني للاعبات النادي تسير بدون أي عوائق، وهو ما يؤكد أن اللاعبات سيكتسبن خبرات جيدة من خلال تجارب فنية مختلفة وجديدة، سيكون لها الدور في دعمهن خلال الفترة المقبلة بمختلف البطولات المحلية والدولية.

وأكدت المعيني أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يعمل دائماً على تطوير مستوى لاعباته من خلال إشراكهن في مختلف البطولات والمحافل الدولية وترتيب المعسكرات الخارجية على مدار السنة من أجل الاحتكاك بلاعبات صاحبات خبرة وإنجازات وتصنيفات دولية كبيرة من أجل التعرف على خطط استراتيجية جديدة في اللعب لتحقيق أقصى استفادة ومواكبة لاعباتنا لمستوى اللاعبات الدوليات.

وأكد مدرب الفريق مجدي جورج أن ما تحققه اللاعبات هو نتيجة تدريب متواصل وجهد مبذول من اللاعبات وإصرار وعزيمة والتزام للوصول إلى هذا المستوى من النجاح وتقديم الأفضل دائماً في لعبة الشطرنج، وأشار إلى أهمية المعسكر بالنسبة للاعبات في اكتساب خبرات متنوعة.