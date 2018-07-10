سلطان بن خليفة: أبطال الإمارات تميّزوا عالمياً

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان الرياضي

أشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بما قدمته الزوارق الإماراتية في الجولة الثانية من البطولة العالمية لـ «اكس كات» في إيطاليا، وأكد سموه أن الإنجاز دوماً يقاس بقدرات الأبطال وقدرات أبطالنا عالية وقدرتهم على التميز «عالميا » ما يصنع الفارق دوماً لمصلحة رياضة الإمارات في البطولات البحرية.

جاء ذلك بمناسبة تتويج أبطال الإمارات بالألقاب والمراكز الأولى من خلال السباق الثاني للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الإمارات للاكس كات في مدينة ستريسا أول من أمس، والتي حقق فيها زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي المركز الأول، وجاء في المركز الثاني زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي.

وتمكن زورق شرطة دبي من حسم المنافسة لصالحه بعد أن أنهى دورات السباق متصدراً من البداية وحتى النهاية، في حين تفوق زورق أبوظبي 4 بالبقاء في الوصافة، وفي السباق نفسه حل زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري في المركز السادس.

تفوق

من جهة أخرى، ثمن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الإنجازات العالمية الكبيرة لزوارق الإمارات عبر تفوق فريق زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي بالحصول على المركز الأول في جميع سباقات الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات والاستمرار في صدارة الترتيب العام للبطولة العالمية بالعلامة الكاملة وبرصيد 140 نقطة، وكذلك تألق زورق فريق أبوظبي 4 بقيادة بطلنا فالح المنصوري والأميركي شون تورنتي وحصوله على المركز الثاني والقفز إلى ثالث الترتيب العام للبطولة برصيد 82 نقطة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية أوفد مهرة فلكناز عضو مجلس الإدارة الأمين العام إلى مدينة ستريسا من أجل متابعة المنافسات والشد من أزر المتسابقين في فريقي شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي وفريق أبوظبي المشارك بالزورقين رقم 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري ورقم 4 بقيادة بطلنا فالح المنصوري والأميركي شون تورنتي.

إنجازات

وهنأت مهرة فلكناز ، أبطال الإمارات على الإنجازات التي تحققت في إيطاليا مؤكدة أنهم كانوا على قدر الطموح وحققوا المراد بالانتصار والمحافظة على الرقم 1 حيث أثبتوا علو كعبهم على جميع الفرق المشاركة والتي جاءت من مختلف دول قارات العالم من استراليا وأميركا والسويد والنرويج وإيطاليا وفرنسا وروسيا وإسبانيا.

وأشادت مهرة فلكناز بالنتائج الباهرة لزورق فريق شرطة دبي 3 بقيادة البطلين عارف الزفين ونادر بن هندي والذي أثبت قدرات هائلة محققاً الفوز بالمركز الأول في سباق أفضل زمن الأمر الذي كان بمثابة مفتاح الفوز والانتصارات في السباقين الأول والثاني واللذين لم يتنازل الفريق فيهما أيضاً عن المركز الأول ليحصد العلامة الكاملة 35 نقطة في كل سباق وينفرد بصدارة الترتيب العام للبطولة العالمية وبالعلامة الكاملة من جولتين برصيد 140 نقطة بعدما سطر الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي أروع الملاحم من قبل في الجولة الأولى التي جرت في عروس الساحل الشرقي الفجيرة.

وأثنت مهرة فلكناز على الأداء المتطور لفريق أبوظبي والتألق اللافت للفريق عبر الزورق رقم 4 بقيادة بطلنا فالح المنصوري وزميله الأميركي شون تورنتي والذي قفز للواجهة بعدما عانده الحظ في الجولة الأولى في الفجيرة ليعود البطلان أكثر قوة في الجولة الثانية في إيطاليا ويحرزان وصافة الترتيب في السباقين الأول والثانية ليدخل الزورق دائرة الأضواء رافعا رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثالث للترتيب العام للبطولة العالمية، كما أن زورق فريق أبوظبي رقم 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري كان له حضور مميز بالجولة ،ورفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس. وأعربت مهرة فلكناز في ختام تصريحاتها عن ثقتها في قدرات أبناء الإمارات على المحافظة على الإنجازات الكبيرة والتاريخ الرائع في مونديال «اكس كات» والتي خرجت من مياه الإمارات إلى العالم في 2010 لتصبح واحدة من أهم الأحداث والفعاليات.

140

وصل زورق شرطة دبي 3 بهذه الانتصارات إلى النقطة رقم 140 في صدارة الترتيب العام للمنافسة بينما ينافسه في المركز الثاني زورق أوف شور 222 92 نقطة، وزورق أبوظبي 4 برصيد 82 نقطة، ولتنتقل الإثارة إلى الجولة الثالثة في الصين سبتمبر المقبل.