3 برونزيات لمنتخبنا في « آسيوية القوى»

المصدر: Ⅶ عمان - البيان الرياضي

حصد منتخبنا الوطني، 3 ميداليات برونزية في بداية مشواره في البطولة الثالثة لدول غرب آسيا لألعاب القوى، والتي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وبمشاركة 12 دولة، ونال البرونزيات كل من العداءة علياء محمد سعيد، في 5000 متر جري، العداء مبارك المراشدة في 10000 متر جري، وميرة المازمي، في المشي،فيما تأهل نصيب جمعه إلى نهائي سباق 100 متر عدو.

أقيم حفل افتتاح البطولة، بمدينة الحسين الرياضية، بحضور المستشار فيصل احمد راشد آل مالك قنصل الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن، والمستشار أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وناصر المعمري نائب رئيس اتحاد غرب آسيا نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، وصالح حسن أمين السر العام لاتحاد ألعاب القوى رئيس وفد الإمارات. وأشاد الدولي علي ياسين مدير اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى، بالبداية القوية للبطولة التي تمثل محطة مهمة قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، أغسطس المقبل.