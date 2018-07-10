12 ميدالية لتايكواندو الفجيرة في عمّان

المصدر: Ⅶالفجيرة - محمد فضل

توج فريق الفجيرة للتايكواندو للفتيات بـ12 ميدالية ملونة في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي جرت منافساتها في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة 1150 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 دولة (3 ذهبيات و4 فضيات، و6 برونزيات)، ونالت الميداليات الذهبية كل من الميرا خرابشة، وسعاد الأسمر، وعذبة علي، والميداليات الفضية كل من سارة خرابشة، ومريم راشد، وحلا الخرابشة، والميداليات البرونزية كل من شما حسن ولين أمجد وعائشة مبارك، وبدرية محمد وحور بسام وروان الدرمكي.

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، سعادته بالنتائج المشرفة التي حققها اللاعبات والتي تضاف إلى سلسلة إنجازات لاعبي ولاعبات الدولة في المحافل الخارجية، مهدياً الإنجاز إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للاتحاد، الراعي والداعم الأساسي للرياضة في الفجيرة ولعبة التايكواندو بشكل خاص، ما ساهم في نقلة نوعية للعبة، مشيراً إلى أن الميداليات أعطت مؤشراً جيداً حول جاهزية لاعبينا للاستحقاقات الدولية المرتقبة، وفي مقدمتها بطولة العالم للتايكواندو التي تحظى الفجيرة باستضافتها نوفمبر المقبل.