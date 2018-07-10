سالم الرميثي: سعداء بالريادة العالمية لزوارق الإمارات

المصدر: ستريسا - البيان الرياضي

هنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أبناء الإمارات على التفوق والإنجازات التي صنعتها سواعد الأبطال على منصات التتويج في ستريسا، مشيداً بأداء زورق شرطة دبي وما قدمه من تميز في البطولة، بالإضافة إلى تفوق أداء زورق أبوظبي 4 والذي حل وصيفا في كلا السباقين، وأكد الرميثي أن ما قدمه زورق أبوظبي 4 كان أداء مثاليا في الجولة الثانية من البطولة وفي ثاني ظهور فقط للثنائي معاً في المنافسة، وقال: شارك فالح وشون معاً في الجولة الماضية للمرة الأولى رسمياً في الفجيرة، وحصدا النتيجة المثالية والأروع في الجولة الثانية معاً من البطولة بإحراز المركز الثاني مرتين في كلا السباقين، زورق أبوظبي لم يقدم النتيجة الأفضل له فقط وإنما قدم نفسه أيضا كمنافس قوي على اللقب العام للموسم حيث وصل الآن إلى المركز الثالث وبقوة.

وأضاف الرميثي: سيكون لزورق أبوظبي 4 كلمة أفضل وأداء منتظر في الجولات المقبلة ونثق بأنه سيكون قادراً على أن يزاحم المتصدر حالياً زورق شرطة دبي على المراكز الأولى خاصة مع ما يقدمه من مستويات فنية عالية في البطولة.

وعبر الرميثي أيضاً عن السعادة الكبيرة بريادة وتفوق زوارق الإمارات في ستريسا لا سيما وأن المنافسة العالمية قد سجلت الحضور الأفضل والأكبر للزوارق الإماراتية، وقال: مشاهدة التفوق الصريح والتمكن للشباب الإماراتي في المدينة الأوروبية هو مكسب كبير لنا ونفخر به كثيراً.

وعن حظوظ زورق أبوظبي 5 قال الرميثي: لم يكن في يومه ولم يحالفه الحظ في المنافسة، نتمنى أن يوفق في التحدي القادم وأن يمسح آثار ما حدث له في هذه الجولة ونحن نثق ونراهن كثيراً على قدرات الأبطال وتفوقهم في الجولة المقبلة خاصة وأنهم أبطال بالفطرة ويمتلكون الكثير لتقديمه.