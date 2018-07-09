«شرطة دبي» بطل جولة «إكس كات» في إيطاليا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

تُوّج زورق شرطة دبي بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي، أمس، بطلاً لجائزة ستريسا الكبرى في ختام الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «إكس كات» التي أقيمت في مدينة ستريسا الإيطالية، محققاً إنجازاً جديداً بعد تصدُّره منافسات الجولة، وحلّ زورق أبوظبي 4 وصيفاً.

تتويج فريق «شرطة دبي » بالمركز الأول و «أبوظبي »4 بالثاني | البيان

وبهذه النتيجة واصل زورق شرطة دبي سيطرته العالمية بعد نيله لقبي الجولة الأولى في الفجيرة والثانية في إيطاليا، وأعرب بطلنا العالمي عارف الزفين عن سعادته البالغة بالإنجاز الكبير بفوز زورق شرطة دبي بالمركز الأول، وقال في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إن زورق شرطة دبي يواصل الريادة العالمية بسواعد وطنية، ونهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، كما نهديه إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وإلى اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وإلى جمهور ومحبي زورق شرطة دبي.

احتفالية أبطال زورق شرطة دبي | البيان

وعبر زميله نادر بن هندي عن فخره واعتزازه بالفوز العالمي، وقال: زوارق الإمارات خطفت الأضواء بعد السيطرة على المراكز الأولى من خلال فريق شرطة دبي البطل أو فريق أبوظبي الوصيف، مشيراً إلى أن السباق شهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة من مختلف أنحاء دول العالم. وأكد بن هندي أن الإنجازات العالمية تعتبر حافزاً كبيراً نحو مواصلة التألق في أكبر المنافسات، وتوجّه بالشكر إلى جميع أعضاء طاقم فريق شرطة دبي وإلى القيادة العامة لشرطة دبي، مهدياً الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات.