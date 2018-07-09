عيسى الحزامي يشيد بنتائج نادي خورفكان لأصحاب الهمم

المصدر: خورفكان ـ محمد فضل

أشاد عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، خلال اجتماع مع إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم، بالنتائج المتميزة التي حققها أبطال النادي، بعد حصولهم على لقبي عام زايد لألعاب القوى ورفع الأثقال التي أقيمت مؤخراً، مشيراً إلى أن نادي خورفكان يعد منصة رياضية مشرفة للإمارة والدولة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لأندية الشارقة بعد توليه منصب الأمين العام للمجلس، للوقوف على واقع هذه الأندية عن قرب.

واطلع الحزامي على كل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات التي يتبناها النادي، في إطار رؤاه لاستكمال مشواره الرياضي لتأهيل لاعبيه للموسم المقبل، كما بارك الحزامي لمجلس إدارة نادي خورفكان، تحقيق لاعبي النادي لألعاب القوى ورفع الأثقال بطولة كأس عام زايد لأول مرة في تاريخ النادي، ونقل الحزامي تحيات الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لمجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، معبراً عن فخره بما يحققه النادي من تواصل ونجاح لكل رياضاته، وفي كل القطاعات، سواء الألعاب الفردية أوالجماعية، وفي مختلف الأنشطة والبرامج، مشيراً إلى أن مجلس الشارقة حريص على دعم النادي.

من جانبه قدم الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، الشكر بالإنابة عن أسرة النادي، لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، وأمينه العام، وكل الكوادر العاملة بالمجلس، على ما يبذلونه من تواصل دائم لدعم روافد الأندية، وتسخير الإمكانات المتاحة حتى تؤدي الأندية رسالتها.