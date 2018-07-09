محمد فادي بطل صيفية الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

حقق الفارس محمد فادي الزبيبي من نادي مندرة للفروسية، على صهوة جواده «تولونا» وبزمن وقدره «52.42» المركز الأول في الشوط الرابع والختامي للبطولة الصيفية الخامسة لقفز الحواجز، والتي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق أول من أمس، بمشاركة 140 فارساً وفارسة من مختلف الفئات ومن العديد من أندية وإسطبلات الفروسية في الدولة والسعودية، تنافسوا لحصد ألقاب الأشواط الأربعة للبطولة والتي أقيمت برعاية مؤسسة الكروان للخدمات البيطرية.

نجاح كبير

نجاح كبير شهده الشوط الأول والمخصص للمبتدئين، وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء بحواجز 70 سم، حيث نجح ومن دون أخطاء 18 فارساً وفارسة من أصل 28 مشاركاً في هذا الشوط ومنهم الشيخ خالد القاسمي، محمد حامد اليحيائي، صالحة الكتبي، عبد الرحمن الشامسي، عبد الله الكربي، ليبرتي ميرسير، هنا الحاج، أسعد سلامة، إيمان بدر، ومبخوت الكربي.

كما شهد الشوط الثاني، وهو شوط وبمواصفات كما في الشوط الأول ولكن ارتفاع الحواجز 80 سم، نجاحاً كبيراً بتجاوز ومن دون أخطاء 37 من أصل 49 فارساً وفارسة شاركوا بالشوط ومنهم الشيخ سلطان النعيمي، الشيخ خالد القاسمي، مبخوت الكربي، شفيق دركشلي، محمد سلطان اليحيائي، ريم المازمي، هشام غريب، لطفي السيد، جواهر العوضي، ومحمد الحوسني.

الشوط الثالث

وفي الشوط الثالث وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وبحواجز 100 سم، شهد مشاركة 38 ونجح منهم 16 فارساً وفارسة في اجتياز الحواجز من دون أخطاء، منهم هنا الرفاعي، هاني النجار، عبد الله المازمي، عمر الصواف، سيف الكربي، محمد الكربي، هيا الشامسي، محمد فادي الزبيبي، سيف الكربي، محمد سلطان اليحيائي.

تألق فادي

وحصد الفارس محمد فادي الزبيبي من نادي مندرة للفروسية، على صهوة جواده «تولونا» وبزمن وقدره «52.42» المركز الأول، ونجح عمر الصواف من إسطبلات العساكر على صهوة جواده «فورتونا آر» وبزمن وقدره «53.12»، في تحقيق المركز الثاني، في الشوط الرابع وهو شوط بجولة، وبحواجز 120 سم، وحل ثالثاً أسامة الرفاعي على صهوة جواده «أيسيجو» بزمن وقدره «53.66»، والرابع من نصيب هشام غريب من إسطبلات العلي على صهوة جواده «كولونيل» وبزمن وقدره «55.00». وكان المركزان الخامس والسادس من نصيب فراس حمامة من إسطبلات الصافنات، حيث حل خامساً على جواده «لوسي» وسادساً على جواده «شوبان».

تتويج

قام بتتويج الفرسان بالمراكز الأولى سلطان محمد اليحيائي مدير عام النادي ويوسف المحمودي وشارك في لجنة التحكيم الشيخ خالد بن فيصل القاسمي.