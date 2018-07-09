منتخبنا للجوجيتسو جاهز لـ«آسيوية كازاخستان»

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

يختتم منتخبنا الوطني للجوجيتسو، استعداداته اليوم في أبوظبي، للسفر غداً إلى مدينة اكتاو في كازخستان، للمشاركة في النسخة الثالثة من البطولة الآسيوية، التي ستقام على بمشاركة ما يزيد على 20 دولة.

وتكتسب تلك البطولة أهمية كبرى، كونها «بروفة» حقيقية لمنافسات الجوجيتسو في آسياد جاكرتا، التي تم اعتمادها لأول مرة، حيث إن كل المنتخبات سوف تعتبر آسيوية كازاخستان «ترمومتر» لقياس المستوى الحقيقي للاعبين في نزالات «النيوازا».

بعثة المنتخب

ومن المنتظر أن يترأس البعثة فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي، وسوف تضم البعثة 18 لاعباً ولاعبة، هم حمدان البلوشي، وعبيد النعيمي، وزايد الكثيري، وعبد الله الحمادي، وفهد المنصوري، وسلطان آل علي، وخليفة السويدي، ومانع البريكي، وعليا الظنحاني، وشمسة الكتبي، وعليا الظاهري، وشما الكلباني، ومها الهنائي، وهيا الجهوري، وشمسة العامري، وميرة الراشدي، وحمدة الشكيلي، ومهرة الهنائي، وذلك بواقع 8 لاعبين و10 لاعبات في مختلف الأوزان والفئات.

أما أعضاء الجهازين الفني والإداري، فهم يتكونون من هنريكي ريزندي، وميشيل داسيلفا مدربان لمنتخب الرجال، وعبد الله الشامسي إدارياً، وبرونا ماركيز مدربة لمنتخب الفتيات، وآمنة الأزدي الإدارية، وسوف تقام الرحلة إلى مدينة أكتاو على مرحلتين، حيث تبدأ من مطار دبي، إلى مدينة ألماتي، ثم من مدينة ألماتي إلى مدينة أكتاو.

تمثيل الدولة

من ناحيته، أكد فهد علي الشامسي رئيس البعثة، أن الإمارات تملك عدة منتخبات في وقت واحد، كلهم جاهزون لتمثيل الدولة ورفع شعارها في كل المحافل، حيث إن أحد هذه المنتخبات موجود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية بمعسكر خارجي، والثاني يستعد حالياً للمشاركة في البطولة الآسيوية، وسوف نختار منهم جميعاً أفضل تشكيلة لتمثيل الدولة في آسياد جاكرتا الشهر المقبل، وهي التحدي الكبير الذي يستعد له الجميع منذ فترة طويلة.

وقال الشامسي: هناك تطور ملحوظ للعبة في آسيا منذ انتخاب عبد المنعم الهاشمي رئيساً للاتحاد القاري في عام 2014، حيث زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية من الاتحادات الوطنية إلى ما يقرب من 40 عضواً، بعد أن كان العدد الإجمالي لهم لا يتجاوز 12، ومن هنا، فإن آسيا، وباعتراف الاتحاد الدولي، هي الأكثر نمواً في رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي، كما أن رياضة الجوجيتسو بشكل عام، هي الأكثر نمواً وتطوراً في العالم، قياساً بباقي الرياضات المختلفة.

جمعية عمومية

وتابع الشامسي: على هامش الحدث، سوف يتم عقد جمعية عمومية للاتحاد الآسيوي لمناقشة كافة المستجدات الخاصة بتطوير اللعبة في القارة الصفراء، ومن بين الملفات المطروحة، ملف الكوادر الفنية والإدارية المدربة، التي يبذل فيها جهداً كبيراً في السنوات الأربع الأخيرة، بدليل أن معظم الحكام الذين سيديرون البطولة من آسيا، ولن يتم اللجوء إلى حكام من الاتحاد الدولي إلا في أضيق الحدود، كما أن التنظيم يشرف عليه الاتحاد الآسيوي، وسوف تعتبر هذه البطولة، أنبوب اختبار لمستوى المنتخبات جميعاً قبل آسياد جاكرتا.

دراسة الطلبات

وقال الشامسي: سوف نستثمر وجود الاتحادات الوطنية الآسيوية في دراسة متطلباتها، والاطلاع على تجاربها، وتشجيع المجتهدين منهم، وتحفيز الجميع على النهوض باللعبة، خصوصاً بعد اعتمادها لأول مرة ضمن الألعاب المشاركة في الآسياد، وبالنسبة لمنتخبنا، فإنه يضم مجموعة من اللاعبين واللاعبات المميزين والمميزات في مختلف الفئات، ونحن نعتبرهم رصيد المستقبل، ونحرص على إكسابهم الخبرات للمشاركات الدولية المختلفة، وقد استعد المنتخب بشكل جيد على مدار الفترة الأخيرة.

إجراءات الوزن

أما عن برنامج المنتخب في البطولة، فقد أكد رئيس البعثة، أن الرحلة ستبدأ صباح يوم غد، وسوف يصل الجميع مساء، وتقام إجراءات الوزن بعد غد في الصالة التي ستستضيف المنافسات، تحت إشراف الحكام، فيما ستقام النزالات في اليومين التاليين، وقد سبق البعثة أمس يوسف البيرق، لإنهاء ترتيبات الفنادق والاطلاع على آخر الاستعدادات الخاصة بالبطولة.

تحدٍ قاري

ومن جهته، أكد البرازيلي هنريكي روزيندي، أن المنتخب في حالة معنوية وفنية عالية، وأن اللاعبين الذين تم اختيارهم، معظمهم من صغار السن، سواء البنين أو البنات، مشيراً إلى أن البطولة سوف تكون قوية للغاية، لأنها التجربة الرسمية الأخيرة للمنتخبات الآسيوية قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، كما أننا لا يجب أن ننكر أن رياضة الجوجيتسو تتطور بشكل كبير في آسيا، وأن البطولة في النسختين السابقتين، قدمتا مستويات كبيرة، فضلاً عن أننا لا بد أن نتوقع أن الجميع يتسابقون في تطوير لاعبيهم، بعد أن زاد عدد البطولات القارية والعالمية، وبعد اعتماد اللعبة في آسياد جاكرتا.

هدف المشاركة

وعن أهداف الجهاز الفني من المشاركة في البطولة الآسيوية، قال روزيندي: الهدف تحدده المهمة، ونحن نستهدف المنافسة على عدد من الميداليات، لأن لاعبينا من أجود النوعيات على ضوء برامج إعدادهم، وتدريباته المستمرة، ولكننا لا يجب أن ننسى أنهم من صغار السن، الذين نسعى لإكسابهم الخبرة اللازمة لتمثيل الدولة على كافة المستويات في المستقبل، فضلاً عن الاطلاع على مستويات المنتخبات الآسيوية قبل بطولة جاكرتا، وفي كل الأحوال، سوف نحقق العديد من المكاسب للمشاركة في هذه البطولة.

تدريبات المنتخب

وعن استعدادات المنتخب لتلك البطولة، قال روزيندي: تدريبات المنتخب لم تتوقف منذ نهاية النسخة العاشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وفي الشهرين الأخيرين، تم تكثيف التدريبات، سواء للاعبين الموجودين في العين، أو اللاعبين الموجودين في أبوظبي، ونحن نعرف مستواهم بشكل جيد، ونعلم أنهم يملكون طموحات كبيرة، يسعون لتحقيقها من خلال هذا التحدي القاري.

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تقام منافسات النسخة الثالثة من البطولة الآسيوية يومي 13 و14 من يوليو الجاري، فيما سيعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 15.