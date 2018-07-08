زورق أبوظبي 6 ينافس على لقب «الإندوراس للفورمولا2»

المصدر: أوجستو- البيان الرياضي

تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية من تحدي الإندوراس لزوارق فورمولا2 والتي تستضيفها مدينة أوجستو البولندية بمشاركة قوية لأبطال فورمولا 2 وفورمولا 4 في مياه بحيرة نيكو، وينافس فريق أبوظبي وزورق أبوظبي 6 على اللقب العام للموسم، وتنطلق منافسات السباق الرئيس الثاني اليوم، ويتم إعلان الفائزين بالألقاب لموسم 2018 مع نهاية اليوم.

وكان السباق الأول أمس شهد خروج زورق أبوظبي من السباق بعد تعرضه لخلل في توصيلات الكهرباء بعد نهاية ساعة ونصف من عمر السباق، وبعد أن كان متصدرا منذ البداية، وبالرغم من إصلاح الزورق إلا أن المشكلة استمرت ليفقد الزورق عدداً مهماً من الدورات في اليوم الأول تسبب في إبعاده عن المراكز الأولى مع نهاية سباق اليوم الأول وحلوله في المركز السادس.

ويأمل فريق أبوظبي في التعويض اليوم والوصول للمراكز الأولى لا سيما وأن زورق 6 تم تجهيزه بالطريقة الأفضل والأمثل من أجل المنافسة، وكما هو النظام المتبع في البطولة، فإن الزورق رقم 6 يقوده كل من ثاني القمزي، وتوليو أباتي، ومن المقررأن يقوم كل متسابق بقيادة الزورق لمدة ساعتين يومياً ليتناوب الجميع القيادة لست ساعات كاملة هي المدة الزمنية للسباق الرئيسي الثاني.

ثاني القمزي

الجدير بالذكر أنه وعلى عكس سباق روين، فإن المدة الزمنية التي تم تحديدها لسباق أوجستو ستكون 12 ساعة تتوزع على مدار يومين، وليس 24 ساعة كما كان الحال في سباق جولة روين.

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي على أهمية أن يبذل الفريق قصارى جهده اليوم من أجل تحقيق الفوز والتألق في السباق الختامي، وقال: وصلنا إلى مرحلة شديدة الحساسية من البطولة، ولابد وأن يحرز الفريق في النهاية المركز الأول حتى يتوج بلقب الموسم لفئة فورمولا 2 عن الإندورانس.

وأضاف: السباق يحتاج إلى عزيمة كبيرة وجهد غيرعادي مع التركيز منذ البداية وحتى النهاية، وطالبنا من كل متسابق أن يقود الزورق خلال فقرته وكأنه على أعتاب خط النهاية، حتى يظل المستوى عالياً منذ البداية وحتى النهاية.

القمزي متفائل

أبدى ثاني القمزي تفاؤله بقدرة الفريق على حسم اللقب اليوم خاصة مع المستويات العالية والأداء الفني الكبير والذي يصنعه الفريق في البطولة، وقال:سنقاتل حتى اللحظات الأخيرة من عمر السباق ولن نيأس أبداً من أجل تحقيق لقب الجولة والمركز الأول، وسنقدم أفضل ما لدينا ونحن قادرون على الوصول لمنصة التتويج اليوم.