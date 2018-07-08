استقبال حافل لأبطال «عالمية الكراسي المتحركة والبتر»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حظيت بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم باستقبال حافل في مطار دبي الدولي تثمينا للإنجاز الذي حققه فرسان الإرادة في الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر والتي استضافتها مدينة أثلون الإيرلندية حيث انتزع لاعبونا ولاعباتنا 15 ميدالية «7 ذهبيات و 7 فضيات وبرونزية»، واستقبل الأبطال سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، وحسن الرمسي مسؤول العلاقات العامة بالهيئة وعبدالله حسن رئيس لجنة الرياضة وشؤون المنتخبات.

فخر

وأهدى فرسان الإرادة الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معربين عن سعادتهم بالوصول إلى منصة التتويج متوجين بالميداليات وسط منافسات قوية.

وأشاروا إلى أن الوصول إلى منصة التتويج يشعرهم بالفخر وأن هذا الإنجاز نتاج اهتمام قيادتنا الرشيدة برياضة أصحاب الهمم وأكدوا أن الميداليات هي رد لجزء من الدين للوطن.

وأكد سعيد المهيري اعتزازه بالإنجاز الذي نشر السعادة في الشارع الرياضي، وقال كنا ننتظر هذه الميداليات بفارغ الصبر ، وإن الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة وراء هذه الإنجازات حيث بات فرسان الإرادة يقارعون الأبطال وأثبتوا جدارتهم بانتزاع الميداليات ونشكر كل من ساهم في الإنجاز.

عزيمة

أكد خالد آل حسين أن فرسان الإرادة لديهم عزيمة قوية وإرادة حديدية على اجتياز المنافسة الصعبة وقوة التحدي والتي اكتسبوها من رعاية ودعم القيادة الرشيدة لهم وأشار إلى أن أصحاب الهمم حريصون على عكس الوجه الحضاري للدولة وتجسيد مكانتها ومكانة أبنائها.

وأضاف: فرسان الإرادة نموذج مشرف لشباب الوطن، ومثل يحتذى به ولدينا الثقة فيهم لتحقيق المزيد من الميداليات واعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة عاليا.

دعم

رفعت عائشة ميران نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم أسمى آيات التهاني إلى قيادتنا الرشيدة بمناسبة الإنجاز العالمي، وأكدت أن الإنجاز ثمرة دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة في أعقاب توفير كل عوامل النجاح لفرسان الإرادة الذين لم يخيبوا التوقعات.

وقالت: أبطالنا من أصحاب الهمم ردوا جزءا من الجميل للوطن خلال هذه المشاركة بعزيمة وإصرار كبيرين، وأشارت إلى أن فرسان الإرادة أثبتوا جدارتهم.

وثمنت عائشة ميران مجهود الجهازين الفني والإداري لبعثة المنتخب وأكدت أن الإنجاز لم يأت من فراغ إنما كان نتاج جهد كبير.

إشادة

أشاد ذيبان سالم المهيري بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال منتخبنا، مؤكدا أن الجميع اصبح ينتظر إنجازات أصحاب الهمم في البطولات والمحافل الدولية.

وأشار إلى أن اللاعبين واللاعبات كانوا بمستوى التطلعات وقال: نحن فخورون بحصدهم 15 ميدالية ملونة ما يجعلنا متأكدين من تطور رياضة أصحاب الهمم بالدولة وأنها تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف: المسؤولية كبيرة على لاعبي ولاعبات منتخبنا، فلم يعد هناك مجال للتمثيل المشرف وإنما اصبحوا مطالبين بتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على المراكز الأولى والصعود إلى منصات التتويج، وهم جديرون بالإنجازات.

خبرات

أكد عبدالله حسن أن رياضة أصحاب الهمم بالدولة تملك مقومات التواجد على منصات التتويج وكانت «الألعاب العالمية» فرصة لجميع اللاعبين لاكتساب خبرات جديدة، وستكون خير إعداد للمشاركة في المحافل الدولية المقبلة.