«شرطة دبي» يقتنص صدارة مونديال «إكس كات»

المصدر: ستريسا - البيان الرياضي

سجّلت زوارق الإمارات، أمس، بداية قوية في السباق الرئيس الأول للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات المقامة حالياً في مدينة ستريسا الإيطالية بمشاركة 12 زورقاً، وحل زورق شرطة دبي في المركز الأول بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وشهد تتويجه بالمركز ألأول مهرة فلكناز الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

الزفين وبن هندي يرفعان العلم الشطرنجي | البيان

وجاء زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي ثانياً، وحل زورق 222 أوف شور بقيادة جيوفاني كاربتيلا ودارين نيكولسون ثالثاً، يليه زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري خامساً.

وانطلق زورق شرطة دبي من المركز الأول، مستفيداً من إحراز لقب الزمن الأفضل، وحافظ على مركزه حتى نهاية السباق، فيما انطلق زورق أبوظبي 4 من المركز الرابع وأنهى المنافسة وصيفاً.

زورق أبوظبي 4 حقق المركز الثاني

وتختتم اليوم جائزة ستريسا الكبرى مع السباق الرئيس الثاني الذي ستكون انطلاقته الرئيسة بترتيب الزوارق التي حققت المراكز الأولى في سباق أمس. وأبدى سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، ارتياحه الكبير للنتيجة الإيجابية التي حققها زورق أبوظبي 4، وقال: «سجلنا بداية طيبة ونسعى لتحقيق نتائج أفضل».