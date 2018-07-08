27 لاعباً في بعثة منتخبات الغولف إلى معسكر ألمانيا

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

تغادر صباح اليوم بعثة منتخبات الإمارات للغولف عبر مطار دبي الدولي، متوجهة إلى مدينة فليسيني الألمانية لإقامة معسكرها الخارجي، والذي يمتد لغاية 22 يوليو الجاري، ويأتي هذا المعسكر الذي يضم 27 لاعباً معظمهم من المراحل السنية والعديد من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، استكمالاً لمحطات التدريب التي أقيمت خلال الفترات السابقة، استعداداً للعديد من البطولات القارية والعربية والخليجية ولكافة المراحل. ويرأس بعثة الاتحاد خلال المعسكر خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف مدير المنتخبات الوطنية إلى جانب المدربين الثلاثة وهم التونسي سمير الولاني والبريطاني راينو رودلف والمدربة ابريل فامي و 27 لاعباً ولاعبة، وسيتواجد خلال المعسكر العديد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات الصغار منهم لتحفيزهم وشحذ هممهم للاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي اليومي والذي يمتد لأكثر من 5 ساعات يومياً، بملاعب الغولف إلى جانب الجوانب التدريبية التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والترويحية للجميع.

وأوضح خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد أن «اختيار مدينة فليسيني الألمانية يعود للتجهيزات الكبيرة والملاعب التي تمتلكها على صعيد لعبة الغولف، ما يؤمّن إعداداً جيداً لـ 27 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية سيمثلون المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة». وأضاف: «المعسكر سيكون هادفاً ومدروساً وبإشراف ثلاثة مدربين، ويسهم في صقل مهاراتهم بصورة تترافق مع تطلعاتنا المستقبلية، خصوصاً أن معدلات أعمار لاعبينا صغيرة للغاية، وذلك تماشياً مع استراتيجية اتحاد اللعبة التي وضعها منذ سنوات في العمل على صناعة أجيالٍ مستقبلية للعبة».