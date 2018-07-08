منتخبنا يعلن التحدي في بطولة غرب آسيا للقوى

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق بطولة اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى مساء اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة 12 دولة آسيوية على رأسها الإمارات.

وتشارك بعثة منتخبنا الوطني في البطولة، ويترأس البعثة صالح محمد حسن، الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، فيما وصل عمان لحضور الاجتماعات التي تعقد على هامش البطولة، المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى، رئيس الاتحاد الإماراتي، بدعوة من رئيس اتحاد غرب آسيا، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، كما يشارك في الاجتماعات، ناصر سلطان المعمري نائب رئيس اتحاد الإمارات، بصفته نائب رئيس اتحاد غرب آسيا.

بعثة المنتخب

وتضم بعثة منتخبنا الوطني، 22 شخصاً، من بينهم يوسف سرواش مدير المنتخب، وماجد محمد عيسى إدارياً، و4 مدربين هم المدربة جوالينا اولمير، والمدربون فلاديمير باوند وفاسكو ديموليف واولمير، إلى جانب 16 لاعباً، هم خليفة النعيمي 3000 متر جري، وعبيد النعيمي 3000 متر موانع، وسلطان النبهاني نصف ماراثون، ومبارك المراشدة 5000 و10000 متر جري، ومعيوف حسن في 800 متر جري، ومحمد عباس في الوثب الثلاثي، ومحمد عمر في إطاحة المطرقة، وأحمد حسن في دفع الجلة وقذف القرص، وعمر جمعة السالفة ونصيب جمعة ومحمد النوبي وموسى خلفان في التتابع 4 × 100 متر، وعلياء محمد سعيد في مسابقتي 5000 و10000 متر جري، وفاطمة الحوسني في دفع الجلة وقذف القرص، ووداد إبراهيم في إطاحة المطرقة، وميرة غلوم في المشي.

تحديد البطولة

من جانبه، أكد صالح محمد حسن، أن البطولة تم تحديدها مسبقاً، لتكون خير إعداد والبروفة الأخيرة قبل دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا، والتي ستقام خلال أغسطس المقبل، ولتقف الاتحادات الأعضاء على المستوى الفني والبدني للاعبيها ولاعباتها قبل نحو شهر ونصف تقريباً من الأسياد، وتكون هناك فرصة لتصحيح المسار قبل فوات الأوان. وشدد الأمين العام، على أن نتيجة كل لاعب في البطولة الحالية، تعد بمثابة جواز المرور إلى المشاركة في الآسياد، أي أن شرط المشاركة بالآسياد، هو الوجود على منصة التتويج في غرب آسيا الحالية.

اختيار الموعد

وأشار الأمين العام إلى أن اتحاد غرب آسيا، أحسن اختيار الموعد الذي سيعزز من إيجابيات المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، خاصة أن منتخبات غرب آسيا تملك مجموعة من الأبطال على صعيد القارة، وأعرب عن أمله بأن يحقق لاعبونا ولاعباتنا أقصى استفادة، وأن يظهر كل منهم بمستوى وصورة جيدة، تؤكد أحقيته في تمثيل الدولة في أسياد جاكرتا.