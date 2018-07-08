تعليم مهارات السلة في نادي الذيد

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

ينظم نادي الذيد تدريبات مختلفة لمنتسبيه، لتعلم الرياضات الجماعية والفردية، وبداها أول من أمس، بتعليم المشاركين أساسيات ومهارات لعبة كرة السلة. في الصالة الرياضية المغطاة للنادي.

وقام كل من سامح أبو زيد ونديم النقشبندي مشرفا النشاط، بتوجيه المشاركين حول آلية اللعبة وقوانينها، بعد أن تم تقسيم المجموعة إلى فريقين.

وأشار سالم بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، إلى أهمية هذه الأنشطة في صقل مهارات الشباب ولياقتهم البدنية، واستغلال أوقات الفراغ في تطوير مهاراتهم الرياضية ، كما أنها فرصة لاكتشاف المواهب في نختلف الالعاب.