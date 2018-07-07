زوارق الإمارات جاهزة لمونديال «إكس كات» في إيطاليا

المصدر: ستريسا - البيان الرياضي

أكملت زوارق الإمارات جاهزيتها للمنافسة على المراكز الأولى، في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الاكس كات، حيث تدخل المنافسات مرحلة شديدة الحساسية والجدية اليوم، مع انطلاق السباق الرئيسي الأول للجولة، والذي ينطلق بمشاركة اثني عشر زورقا في مقدمتها زوارق أبوظبي وزورق شرطة دبي، ويتصدر الجولة قبل انطلاقها زورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي برصيد 70 نقطة، وتأتي المشاركة لفريق أبوظبي بزورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وزورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي.

دعم

تواصل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، مع بعثة فريق أبوظبي من أجل الاطمئنان على المتسابقين، وقدرات الزورق والفريق قبل انطلاق السباق الأول للجولة، وقد كان لتواصل سموه تأثير إيجابي كبير على المتسابقين وكافة الأعضاء، حيث وعدوا سموه بتقديم الأفضل، والسعي دائما لأن يكون اسم الإمارات هو رقم 1.

ويأمل فريق أبوظبي أن تكون له عودة قوية للصدارة في هذه الجولة، حيث ينشد كلا الزورقين الوصول إلى المراكز الأولى من خلال المنافسة، وبدء السباق الأول في هذه المرحلة بإصرار الفوز الكبير وتحقيق النتائج الإيجابية، ويقام السباق على بحيرة ماجيوري، التي تقع على الحدود الشمالية لإيطاليا مع سويسرا، وكانت آخر نسخة من البطولة قد أقيمت هنا قبل خمس سنوات، حيث استضافت ستريسا وفي 2013 ولأول مرة أحداث التحدي والبطولة العالمية للاكس كات، وتنظم البطولة حاليا تحت إدارة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، والذي يسعى إلى زيادة رقعة المنافسة وامتداد هذه البطولة وجولاتها إلى العديد من مدن وعواصم العالم.

تجارب

وتشهد منافسات السباق الرئيسي اليوم انطلاق البداية في الصباح الباكر، مع التجارب الحرة لكافة الزوارق المشاركة في تمام العاشرة صباحا، وبعدها سيكون هناك مساحة من أجل تجارب وسباق فئة الفورمولا جونيور والتي تستمر حتى الثانية ظهرا، وينطلق السباق الرئيسي الأول اليوم في تمام الثالثة بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، حيث من المتوقع أن يستمر قرابة الساعة يعقبها تتويج الفائزين في اليوم الأول.

كفاءة

من جهته أكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، على أن الفريق يراهن على كفاءة وقوة متسابقيه من خلاله هذه الجولة، خاصة بالمشاركة بزورقين وتجهيز كامل من أجل العودة وبقوة لمصاف الأوائل في الترتيب العام للموسم وقال: تلافينا من خلال هذه الجولة ما حدث في الجولة الماضية وقمنا بإعداد الزوارق بشكل أفضل ويتناسب مع مسار السباق في بحيرة ماجيوري.

إصرار

أكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن المنافسة ستكون قوية وشرسة، لإثبات الأفضل في المسار، ولجمع النقاط أملاً في الظفر بمراكز متقدمة.