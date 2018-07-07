ختام المحطة الأولى لتحضيرات ناشئي اليد اليوم

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

تختتم مساء اليوم المحطة الأولى لتحضيرات منتخب ناشئي اليد، الذي يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي كرة اليد والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 13 ولغاية 24 سبتمبر المقبل والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في مقدونيا 2019، وكانت قرعة البطولة قد أوقعت الإمارات في المجموعة الرابعة (الحديدية) إلى جانب كل من الدولة المجاورة واليابان وإيران، ويشارك في البطولة 16 منتخباً تم توزيعهم إلى أربع مجموعات.

وكانت المحطة الأولى من برنامج الإعداد الذي يستمر لغاية العاشر من شهر سبتمبر المقبل قد انطلقت بتجمع داخلي اعتباراً من الثلاثاء الماضي وشمل 8 حصص تدريبية صباحية ومسائية احتضنتها الصالة الرياضية بنادي بني ياس بالعاصمة أبوظبي. وحرص الجهاز الفني المكون من المدرب قاسم عاشور ومساعده إبراهيم الاميري وبتواجد الإداري إبراهيم القرصي، على رفع معدلات اللياقة البدنية والارتقاء بالجانب المهاري الفردي.

وسيعود المنتخب لخوض مراحل المحطة الثانية والتي ستقام على أرض صالة نادي الوصل بدبي خلال الفترة من العاشر ولغاية الرابع عشر من الشهر الجاري، وسيعود بعدها المنتخب لصالة بني ياس للتجمع الثالث والذي سيقام خلال الفترة من 17 ولغاية 21 يوليو الجاري.

وحرص عبد الله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، على التواجد بين أروقة الفريق أثناء المحطة الأولى بنادي بني ياس، ونقل الكعبي تحيات وتمنيات رئيس اتحاد اليد محمد عبد الكريم جلفار وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة بالتوفيق والنجاح، واكد على توفير جميع متطلبات النجاح لهذه الكوكبة من اللاعبين.