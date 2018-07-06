زورق أبوظبي 35 جاهز لتحدي الفورمولا 2

المصدر: أوجستو - البيان الرياضي

أنهى زورق أبوظبي 35 استعداداته، لدخول الجولة الثانية من تحدي الفورمولا2 لموسم 2018، والمحطة الختامية في أوجستو مع انطلاقة السباق الرئيسي الأول غداً، ومن ثم السباق الرئيسي والختامي للبطولة، حيث يعلن بعدها عن أبطال الموسم والزورق البطل لتحدي الإندوراس العالمي.

وتأتي مشاركة أبوظبي من خلال أوجستو بعد أن حل في المركز الثالث من خلال الجولة الأولى والتي أقيمت في روين، وتستكمل من خلال أوجستو منافسات السباق باثني عشرة ساعة تنقسم على مدار يومين، بواقع ست ساعات يومياً، ويشارك على زورق أبوظبي ثلاثة أبطال هم ثاني القمزي وراشد القمزي وتوليو أباتي، ومن المتوقع مشاركة بين عشرة إلى عشرين زورقاً في فئة الفورمولا2 من خلال هذه الجولة، وكانت اللجنة المنظمة قد أصدرت قوانينها المختلفة قبل بدء السباق حيث جاء القانون الرئيسي بعدم قبول أي مشارك في كل الفرق تحت الست عشرة سنة، بالإضافة إلى أهمية أن يقود كل زورق من ثلاثة إلى أربعة متسابقين كحد أقصى.

ويشارك فريق أبوظبي بزورق واحد فقط في المنافسة، حيث تحمل لها أوجستو ذكريات قريبة في موسم 2016، والذي شارك من خلاله في هذا السباق بزورقين وحل في المركز الثاني في الجولة، بالإضافة إلى المركز الثالث في اليوم الختامي، ويطمح فريق أبوظبي إلى أن يتوج باللقب العام لموسم 2018 من خلال الفوز في هذه الجولة بلقبي السباق الأول والثاني، وينافس فريق أبوظبي وبقوة الفريق الروسي والذي حل في المركز الأول في الجولة الماضية، وأيضا الفريق الفرنسي والذي حل في المركز الثاني ووصافة روين.

فحص فني

وتبدأ المنافسة اليوم مع التسجيل والفحص الفني في الجولة والسباق، كما أن هناك اجتماعاً مهماً سيعقد اليوم للمتسابقين، سيتم من خلاله شرح كل تفاصيل السباق والمنافسة في اليومين القادمين، وسيعطى الجميع لائحة بالقوانين والالتزامات المطلوبة، بالإضافة إلى شرح مفردات المسار وكورس السباق، وإبراز التجاوزات التي من شأنها أن تخصم من أي زورق عدد معين من الدورات.

ومن المقرر أن ينطلق السباق غداً في تمام التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثالثة ظهراً، حيث سيكون هناك تتويج للفائزين مع نهاية اليوم والسباق الأول، بينما ينطلق السباق الثاني يوم الأحد في تمام الحادية عشرة صباحاً ويستمر حتى الخامسة ظهراً، ومع نهايته يتم تكريم أبطال الموسم في تحدي الإندوراس.

من ناحية فنية أبدى ناصر الظاهري، راديو مان الزورق في هذه الجولة ورئيس البعثة في أوجستو، عن اهتمام الفريق الكبير للغاية بلقب الإندوراس والذي يعد أحد أقوى الألقاب العالمية في فئة التحدي الخاص بالفورمولا، وقال: ننظر بأهمية كبيرة إلى لقب الموسم، ونريد أن نظفر به مع نهاية هذه الجولة، متسابقونا الآن هم الشريحة الأفضل والمتميزة وقادرون على العطاء والوصول إلى المراكز الأولى، وضعنا ثقتنا بثاني القمزي وراشد القمزي، وأيضا توليو أباتي الذي سبق وساهم مع الفريق في صناعة لقب روين 2016، وستكون الاستراتيجية والخطة هي تقسيم الساعات الست يومياً بواقع ساعتين لكل متسابق.

النقاط للجميع

على عكس النظام المتبع في سباقات الفورمولا1 والفورمولا2 العالمية، فإن حصيلة النقاط في منافسات التحدي الأوروبي للفورمولا1 تمنح النقاط للزوارق المشاركة جميعها، فيما يحصد الزوارق العشرة الأولى النقاط في المنافسات الأخرى، وبشكل مفصل، فإن صاحب المركز الأول يحصد عشرين نقطة في التحدي، الثاني 17 نقطة، الثالث 15 نقطة، الرابع 13 نقطة، الخامس 11 نقطة، السادس 10 نقاط، السابع 9 نقاط، الثامن 8 نقاط، التاسع 7 نقاط، العاشر 6 نقاط، الحادي عشر 5 نقاط، الثاني عشر 4 نقاط، الثالث عشر 3 نقاط، الرابع عشر نقطتين، ويحصل أصحاب المراكز التالية على نقطة واحدة حتى الأخير في حال إنهاء السباق.

عقوبة

يتم خصم من خمس إلى عشر دورات كعقوبة سريعة لأي زورق يقوم بالتفافة خاطئة أو اعتراض لزورق آخر أو أي مخالفة تسمح للجنة المنظمة بتطبيق العقوبة عليه.