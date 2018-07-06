148 مادة في مسودة قانون الرياضة

المصدر: دبي-علي شدهان

حصل «البيان الرياضي» على نسخة من مسودة مشروع قانون الرياضة، التي اشتملت على 148 مادة، تبدأ بالأولى المسماة بـ «التمهيد» بشأن الرياضة التي تعد حسب القانون «عنصراً مهماً في بناء الإنسان وتطور المجتمعات، وتدعم قيم السلام والتضامن والوطنية والمواطنة والتسامح بين الشعوب، ومصدراً للسعادة.....»، فيما تضمنت المادة الرابعة نطاق تطبيق القانون، والخامسة اختصاصات الهيئة العامة للرياضة ، اشتملت المادة 16 على أنه «ينشأ مجلس صناعة المستقبل الرياضي تابعاً للهيئة، دوره استشاري واستشرافي في رسم سياسات المستقبل وصناعته في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالقطاع الرياضي».

ونصت المادة 148 على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره».

وأرسلت أمانة الهيئة العامة للرياضة، أمس، تعميماً «مهماً وعاجلاً» حمل الرقم 92 إلى كل الاتحادات والأندية الرياضية في الدولة، تضمن مواد مسودة مشروع القانون لإبداء الرأي والملاحظات في مدة أقصاها 30 يوماً.