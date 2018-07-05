«دلسكو» يتوّج بلقب الريشة الطائرة في «الدورة العمالية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج فريق شركة دلسكو بلقب بطولة الريشة الطائرة، التي أقيمت على ملعب شركة دلسكو بمنطقة القوز الصناعية، في إطار منافسات الدورة الرياضية العمالية الثانية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، التي أطلقها المجلس، بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

وقام بتتويج الفائزين كل من محمد عبد الله ممثل اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، والمعتز بالله الشريف اختصاصي الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، حيث قاموا بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، إلى الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة، والفائزين بالألقاب الفردية والفريق المثالي، وطاقم التحكيم الذي أدار البطولة.

وفاز فريق شركة دلسكو بلقب البطولة، بعد تغلبه على فريق شركة «إس إس لوتاه» في المباراة النهائية، التي اتسمت بالإثارة والندية وقوة الأداء بين الفريقين، وانتهت المباراة بفوز دلسكو بشوطين كاملين مقابل شوط واحد، فيما حل فريق شركة «لانغ أورونغ» في المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق شركة «ايمار» بشوطين نظيفين.

وتم خلال البطولة، إقامة عدة فعاليات مصاحبة، حيث أجريت فحوصات طبية مجانية لجميع المشاركين من اللاعبين، والجمهور الذي تابع مجريات البطولة منذ انطلاقها حتى المباراة النهائية، كما تم خلال البطولة، توزيع المطبوعات الطبية للتوعية ضد أمراض السكري والضغط، الناجمة عن عدم ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

أبرز الفعاليات

وتعد الدورة الرياضية العمالية، من أبرز الفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمها ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، حيث تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، من حيث عدد الرياضات التي تتضمنها، والفترة الزمنية التي تقام فيها، نظراً لما تحققه من أهداف في نشر الرياضة بين فئة مهمة في المجتمع، وهي فئة العمال الذين يمثلون مختلف الجنسيات، وتتضمن المبادرة، العديد من البرامج والفعاليات الرياضية المخصصة للعمال، حيث يسعى مجلس دبي الرياضي، إلى منحهم الفرصة لممارسة رياضتهم المحببة، والترويح عن أنفسهم، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم بمختلف الشركات والمؤسسات، وسعياً لتطبيق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز، من خلال تنظيم أحداث رياضية تتاح فيها فرصة المشاركة للجميع.

رفع اللياقة

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية، إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية، وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توفير فرص التواصل بينهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل، من أجل رفع الإنتاجية، واستثمار الوقت الحر بالنسبة لهذه الشريحة من المجتمع، وإشراكهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه، بما يؤكد حقوقهم ومكانتهم، كطبقة تلعب دوراً مهماً في المجتمع، وتعزز العلاقات بين العمال من مختلف الشركات الحكومية والخاصة، وكذلك تحقيق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

ألقاب

حصد فريق دلسكو ألقاب بطولات الكرة الطائرة وكرة القدم، والريشة الطائرة، فيما فاز فريق إينوك بلقب بطولة الكريكيت وبطولة شد الحبل.