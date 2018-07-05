«تايكواندو الإمارات» يشارك في دولية الأردن

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان أول من أمس، بعثة منتخب التايكواندو الإماراتي فئة الفتيات، والذي يمثله نادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك للمشاركة في بطولة الحسن الدولية التصنيفية للتايكواندو، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، كما يشارك مركز شباب الشارقة بالإضافة إلى لاعبين من ناشئة الفجيرة. ويترأس بعثة المنتخب الوطني للبنات نادر أبو شاويش مسؤول لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد، إلى جانب زبيدة اليماحي إدارية منتخب البنات، وإداري الأولاد إيهاب استيته، وتعتبر هذه المشاركة الدولية الأولى للاعبات الفجيرة وتمثيلهن للمنتخب

في هذا الحدث الأبرز، ويمثل المنتخب تسع لاعبات على رأسهن بدرية محمد وسعاد رشاد ومريم رشاد وفاطمة عيسى وشما حسن وروان محمد وعائشة مبارك والمدربة مريم مصطفى، وستلعب اللاعبة عذبة علي باسم نادي الفجيرة للفنون القتالية، إضافة إلى اللاعبين ياسر سمير وسعيد سمير والمدرب إسلام جود، وتعتبر بطولة الحسن الدولية بالتايكواندو من البطولات القوية على مستوى العالم ومصنفة G1، وتحظى بمشاركة نحو ألف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وأبرزهم من كرواتيا وتايلند والبرتغال وإندونيسيا ونيجيريا والنيجر وفلسطين ومصر ولبنان والسعودية والكويت والبحرين والإمارات ودول أخرى.

من جهته تقدم العميد احمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، لتوجيهاته ودعمه غير المحدود، مما ساهم بنقلة نوعية للعبة محليا ودوليا.