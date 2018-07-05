الهندي سادواني بطلاً لـ«شطرنجية الناشئين» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج الهندي روناك سادواني بلقب بطولة دبي للناشئين 2018 على كأس الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس.

وجاء تتويج اللاعب الهندي بلقب النسخة 15 للبطولة عقب فوزه في الجولة الأخيرة على اللاعب التايلندي راشد الريامي. كما شهدت الجولة الأخيرة خسارة اللاعب الفلسطيني راجي صايل أبو الزين من لاعب أذربيجان فريد مصطفيف وخسر الإماراتي إبراهيم أحمد من الأذربيجاني بابازاده خازار والإماراتي حمد عصام من الأرميني تيغران، وخسر العراقي إسماعيل طارق من الهندي هادماني انوب.

وبنهاية الجولة التاسعة (الأخيرة) تصدر سادواني الترتيب العام برصيد 8 نقاط فيما تمّ تحديد المراكز من 2 إلى 5 بنظام كسر التعادل، حيث احتل الأذربيجاني احمد زاده المركز الثاني، وحل الأرميني ادوارد ثالثا ولاعب أذربيجان بابازاده رابعا ومواطنه فريد مصطفيف خامسا، واحتل اللاعب الهندي هامداني المركز السادس والأرميني غازاريان سابعا والهندي جوداري ثامنا والكازاخستاني أرلان تاسعا والأوزبكي عزيز عاشرا، بينما احتل لاعبنا الواعد حمدان ادريس احمد المركز 14 متصدرا قائمة اللاعبين المواطنين في البطولة وحصل على جائزة أفضل لاعب مواطن.

وتوجت اللاعبة عنود أحمد الكعبي بجائزة أفضل لاعبة مواطنة و إبراهيم أحمد إبراهيم وأحلام راشد بجائزة أفضل لاعبين من نادي دبي للشطرنج.

وحضر تتويج الفائزين، خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وجمال العبدولي الأمين العام لنادي دبي للشطرنج وأعضاء مجلس إدارة النادي ومهدي عبد الرّحيم أمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج.