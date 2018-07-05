كأس نائب رئيس الدولة تفتتح موسم الطائرة الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، في اجتماعه الدوري للدورة الانتخابية 2016-2020 بمقر الاتحاد بدبي، وبرئاسة يوسف محمود الملا رئيس مجلس الإدارة، مشروع النظام الأساسي للاتحاد، وتم اختيار كل من عبد العزيز السلمان نائب رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الوطنية، المقرر انعقاده في النصف الثاني من سبتمبر 2018.

اعتماد اللائحة

وأقر الاجتماع، والذي حضره كل من سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعبد العزيز السلمان، والدكتور أحمد المطوع، وعلي درويش الفلاسي الأمين العام المساعد، وحيي حسن البدواوي المدير المالي، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، ومحمد عبد الله الخوري ومبارك حارب زويد أعضاء الاتحاد، اللائحة الفنية لمسابقات الموسم الرياضي 2018/‏‏2019، واعتمد مشاركات الأندية، ومواعيد بداية مسابقات الموسم الرياضي القادم، لتبدأ مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة يوم 14 سبتمبر، بمشاركة 10 أندية، وهي العين، بني ياس، الجزيرة، الوحدة، الظفرة، شباب الأهلي دبي، النصر، الوصل، حتا وعجمان، وعدم السماح للاعبين المختارين لصفوف المنتخب الوطني للرجال، بالمشاركة مع أنديتهم في المسابقة.

مسابقة الشباب

فيما تبدأ مسابقة الشباب يوم 4 أكتوبر، بمشاركة 9 أندية، وهي الجزيرة، الوحدة، العين، بني ياس، النصر، الوصل، شباب الأهلي دبي، حتا وعجمان، وتبدأ مسابقة الناشئين يوم 20، بمشاركة 10 أندية، وهي الجزيرة، الوحدة، العين، بني ياس، النصر، الوصل، شباب الأهلي دبي، حتا، عجمان والرمس، وتبدأ مسابقة دوري الأشبال (أ) يوم 5 من الشهر نفسه، بمشاركة 12 نادياً، وهم الجزيرة، الوحدة، العين، بني ياس، النصر، الوصل، شباب الأهلي دبي، حتا، عجمان، الرمس، خورفكان والذيد، وتبدأ مسابقة الأشبال (ب) يوم 6 أكتوبر، بمشاركة 14 نادياً، وهم الجزيرة، الوحدة، العين، بني ياس، الظفرة، النصر، الوصل، شباب الأهلي دبي، عجمان، الرمس، خورفكان، المدام، البطائح ومليحة.

عقوبة الإيقاف

أكد الدكتور أحمد المطوع، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر أيضاً، عدم السماح بتسجيل محمد رمضان السبع الإداري السابق بنادي الجزيرة، في سجلات الاتحاد، سواء كان لاعباً أو إدارياً أو مدرباً أو مشرفاً لمدة موسم رياضي كامل، اعتباراً من الموسم الرياضي القادم 2018-2019، نظراً لما بدر منه تجاه الحكم الأول لمباراة الجزيرة والنصر في نهائي مسابقة كأس الشباب، والتي أقيمت في 19 أبريل الماضي، على ملعب صالة القطارة بالعين، وإيقاف اللاعبين أحمد محمد العامري من بني ياس، وسالم حمد سالم من العين، وهادي مبارك سالم من الجزيرة، وعمران حسن علي ومانع مبارك علي من الوصل، موسماً رياضياً كاملاً، اعتباراً من الموسم الرياضي القادم 2018-2019، والذي بدأ في الأول من يونيو الماضي، وينتهي يوم 31 مايو 2019، لتغيبهم المتكرر، وعدم انتظامهم في تدريبات وتجمعات المنتخب الوطني للشباب.

قرعة الدوري

تم تحديد يوم 27 أغسطس المقبل، موعداً لإجراء مراسم قرعة مسابقة الدوري العام للرجال، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، بمقر الاتحاد في دبي، واعتمد المجلس، النظام الجديد لتحديد ترتيب الفرق في مسابقات الاتحاد المختلفة، وفقاً للتعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، ليتم تحديد ترتيب الفرق، وفقاً لعدد الانتصارات لكل فريق، وفي حال التعادل بين فريقين أو أكثر بعدد مرات الانتصارات، يحدد الترتيب بالنقاط التي جمعتها الفرق من الفوز والخسارة، وفي حالة استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر، يحدد الترتيب وفقاً للنسبة الناتجة عن قسمة مجموع الأشواط التي له على مجموع الأشواط التي عليه، وإذا استمر التعادل، يحدد الترتيب وفقاً للنسبة الناتجة عن قسمة مجموع نقاط الأشواط التي له على مجموع النقاط التي عليه، وإذا استمر التعادل، فستعطى الأسبقية للفريق الفائز بآخر مباراة بينهما.

إعداد

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة أيضاً، بدء مرحلة إعداد المنتخب الوطني للرجال، اعتباراً من يوم 8 يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس التحدي الآسيوي للرجال، المقرر إقامتها في سريلانكا خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر المقبل، والبطولة العربية الحادية والعشرين لمنتخبات الرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبلين، وإحالة مخرجات مختبر الابتكار (360) المنعقد في 5 مايو الماضي، على اللجان الدائمة بالاتحاد، كلاً في مجال اختصاصه، لوضعه موضع التنفيذ.