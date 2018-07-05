‫عبد المحسن الدوسري: القانون الرياضي نقلة نوعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت، أمس، في مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، ورشة القانون الرياضي، والتي استمرت على مدى يومين متتاليين، بحضور سعيد عبدالغفار عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس لجنة صياغة مسودة القانون الرياضي، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام للهيئة بالوكالة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ، والمستشارين والقانونين الرياضيين.

ونقل الدوسري تحيات معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، وتمنياته لهم بالتوفيق في مجريات الورشة، وقال: القانون الرياضي يعمل على إحداث نقلة نوعية في رياضة الإمارات، ويسهم إلى حد كبير في تعزيز شتى الجوانب الرياضية، وحل كافة القضايا والإشكاليات الرياضية وفق أسس ومعايير سليمة.

وأشاد الدوسري بدور اللجنة وجهودها الملموسة في تحرير مسودة القانون ومناقشتها، والوقوف في وجه كافة التحديات من أجل الخروج ببنود قانونية تتوافق مع قانون الدولة، وتضيف لرياضة الإمارات، وتكون سنداً لكل الألعاب الرياضية، بمجالاتها وفئاتها المختلفة.

وتوجه سعيد عبدالغفار بالشكر إلى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي على الثقة التي منحها له منذ عقد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة، وتكليفه بتشكيل فريق إعداد مسودة القانون الرياضي، كما شكر الهيئة العامة والأمانة العامة، لتوفير كافة المتطلبات والسبل والاحتياجات اللازمة، بما فيها قاعات الاجتماعات والبيئة المناسبة، للجنة من أجل إنجاز المسودة، وسط أجواء مساعدة على الدقة والتركيز.

وتطرق عبدالغفار إلى أهمية الورشة التي تعد بمثابة عصف ذهني، ودراسة عملية، بمناظير واتجاهات مختلفة، من أجل الوصول إلى مسودة مبنية على أسس سليمة ووفق معايير دقيقة، تم وضعها بمشاركة كوكبة من القضاة والمستشارين والقانونيين، في مجالي القانون والرياضة، متوجهاً بالشكر للحضور على المشاركة والمساهمة في الصياغة للقانون.

عمل دؤوب

وعن عمل اللجنة، قال المستشار بدر الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية في الهيئة العامة مقرر لجنة مسودة القانون الرياضي: اللجنة حرصت ومنذ صدور القرار في 20 فبراير الماضي على العمل الدؤوب طوال ثلاثة أشهر، وبمجموع 200 ساعة عمل، بمشاركة أعضاء اللجنة المكون من 15 خبيراً قانونياً، حيث تم عقد 7 اجتماعات رسمية للجنة، و30 اجتماعاً فرعياً لفريقي التحديات والصياغة القانونية، وتم مقارنة القانون معيارياً مع تجارب أربع دول، هي إسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا وإنجلترا، وتم الاطلاع على قوانين الرياضة في بعض الدول العربية والعالمية، علاوة على جلسة عصف ذهني للقيادات الرياضية النسائية، والتي خرجت بـ120 توصية قانونية.

تشكيل اللجنة

تتكون لجنة مسودة القانون الرياضي من سعيد عبدالغفار رئيساً، والمستشار بدر الحمادي عضواً ومقرراً، وعضوية عبدالعزيز النومان، وحميد راشد الشامسي، ومحمد شريف العوضي، والقاضي عمر محمد ميران، والعقيد عبدالرحمن خليفة الشاعر، والخبير توفيق الزهروني، والقاضي الدكتور عبدالله سيف الشامسي، والخبير سليم بن محمد السعيدي، والخبير الفني الناصر الغريب، والدكتور محمد فضل الله، والدكتور ناجي إسماعيل حامد، والمستشار صالح العبيدلي، والمستشارة نورة محمد الشمري.