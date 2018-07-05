زوارق أبوظبي تبحر إلى ستريسا الإيطالية

المصدر: ستريسا - البيان الرياضي

تشق زوارق أبوظبي للإكس كات، طريقها إلى مدينة ستريسا الإيطالية، من أجل المشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، والتي تقام في هذه المدينة في نهاية الأسبوع الأوروبي، السبت والأحد، وتسجل زوارق الإمارات، بحضور فريق أبوظبي وزورقيه 5 و4، وزورق شرطة دبي، حضوراً قوياً ومهماً، من خلال البطولة التي تشهد مشاركة عالمية كبيرة، وحضوراً يصل إلى اثني عشر زورقاً في المنافسة.

ومن المقرر أن تجتمع كافة كوادر الفريقين الفني والإداري مع المتسابقين اليوم، حيث يكتمل عقد الفريق في ستريسا، برئاسة سالم الرميثي لبعثة الفريق، وحضور المتسابقين ماجد المنصوري وراشد الطاير وفالح المنصوري وشون تورنتي، والراديو مان جمعة القبيسي، والراديو مان عبد الله المنصوري، بالإضافة إلى البعثة الفنية في الفريق، وطالب شرف المدير الفني لفريق الإكس كات في فريق أبوظبي.

الجولة الأولى

وتأتي هذه الجولة بعد الجولة الأولى، والتي أقيمت في إمارة الفجيرة في أبريل الماضي، والتي حقق من خلالها زورق شرطة دبي، إنجازاً رائعاً للإمارات، بتصدر السباقين الأول والثاني من جولة الافتتاح.

وتقام منافسات الإكس كات في ستريسا، وعلى بحيرة المدينة للمرة الثانية في تاريخها، حيث سبق واستضافت البطولة في2013، حيث كانت أول مدينة أوروبية تستضيف أحداث الإكس كات، والتي شقت طريقها بقوة كي تصبح إحدى البطولات المهمة على أجندة وخارطة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

من جهته، كشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن إعدادات مختلفة ومغايرة لزورقي الفريق في هذه الجولة، من أجل منافسة قوية على لقب سباقي ستريسا في اليوم الأول والثاني من المنافسة، وقال: قمنا بإعداد وتجهيز الزوارق بشكل مثالي قبل هذه الجولة، كما أننا قد تلافينا بعض الإعدادات التي تأثرت في الجولة الأولى من البطولة، وخرجت بسببها زوارقنا من المنافسة.

وأكد الرميثي أن متسابقي الإكس كات، يستلهمون القوة من الإنجاز الذي حققه فريق أبوظبي للفورمولا1 قبل أيام، كما أن التعويض والوصول للمراكز الأولى، سيكون الهدف الأساسي في هذه الجولة، لا سيما وحظوظ الفريق قوية جداً، من أجل تحقيق هذه الأهداف والوصول للمنصة.

اهتمام كبير

وعن البطولة بشكل عام، قال الرميثي: بطولة الإكس كات من البطولات التي تجد اهتماماً كبيراً من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأيضاً الاتحادات والأندية البحرية في العالم، كما أن المشاركة تصل من خلالها إلى اثني عشر زورقاً إلى خمسة عشر زورقاً، حسب الموسم، وفي هذا الموسم، وصل عدد الزوارق إلى أحد عشر زورقاً في الجولة الماضية، ونتوقع أن يزيد هذا العدد هنا، من خلال المشاركة والإقبال الأوروبي في التسجيل والحضور.

راديو مان

ويقوم جمعة القبيسي بدور الراديو مان مع زورق أبوظبي 5، والذي يقوده ماجد المنصوري وراشد الطاير، ويمتلك القبيسي تاريخاً مميزاً مع فريق أبوظبي، يمتد إلى أكثر من عشرين عاماً كراديو مان متخصص في جميع السباقات، والحضور دائماً مع الفريق، كما ارتبط اسمه بالقرش الأبيض ثاني القمزي دائماً، وفي ستريسا، ستكون مهمة القبيسي هي قيادة زورق أبوظبي 5 إلى بر النجاح في متسابقي الفريق، جمعة أكد أن المنافسة سيكون لها درجات متنوعة ومختلفة من الصعوبة، خاصة أن مسار سباق الإكس كات يمتد في نقاط مختلفة على البحيرة، ويجب أن يكون لدى المتسابقين وعي بأهمية القيام بالتفاف متناسق وقريب من البوابات الهوائية في كل دورة من السباق. ويقوم عبد الله المنصوري بدور ردايو مان زورق أبوظبي 4، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وهو الوجود الأول له مع الزوارق والفريق في المنافسة.