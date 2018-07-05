7 ميداليات إماراتية في مونديال الكراسي المتحركة

المصدر: أثلون - معتز بكر

في يوم إماراتي نجح منتخب الشباب لأصحاب الهمم، في إهداء الدولة ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية في الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر، والتي تحتضن فعالياتها مدينة أثلون الإيرلندية، حيث نال بطلنا أحمد جاسم ذهبية سباق 100م وسباق 200م للكراسي المتحركة، تلاه في المركز الثاني بطلنا عبدالله الغافري في المسابقات نفسها، بعد منافسة قوية مع الأميركي جيسون روبين والذي حل ثالثاً، وفي سباق 5000م انتزع البطل عبد الله الغافري المركز الأول، تلاه في المركز الثاني الإيرلندي اوسين بوت، وفي الميدان انتزع البطل محمد الكعبي فضية دفع الجلة، وتصدر المجموعة الكرواتي ماتجا وحل ثالثاً الأميركي جون وينسبر.

منافسة قوية لأبطال الإمارات على المراكز الأولى | البيان

رمي القرص

كما كان للفتاة الإماراتية نصيب من الميداليات في اليوم الأول، عن طريق البطلة ذكرى الكعبي في منافسات رمي القرص، والتي حصلت على الميدالية البرونزية، وحلت في المركز الأول روزالي نايكي من جمهورية التشيك، وحلت في المركز الثاني الأميركية ستيفاني ماركيز، ليواصل فرسان الإرادة إنجازاتهم محققين النجاح تلو النجاح، في أعقاب الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة، مما أهل أبطالنا لكي تكون لهم كلمتهم المسموعة في اليوم الأول لمسابقة ألعاب القوى، والتي تعد أكبر مؤشر بأن فرسان الإرادة قادرون على زيادة الغلة من الميداليات والحفاظ على مكتسبات رياضة أصحاب الهمم.

عبدالله الغافري

فرحة

وعاشت البعثة فرحة عارمة بهذا الإنجاز الكبير، الذي يؤكد أن رياضة أصحاب الهمم على الطريق الصحيح، حيث أهدى وفدنا هذا الفوز التاريخي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات.

محمد الكعبي

اهتمام

وعقب الفوز أشاد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، بالإنجاز الكبير الذي جاء ثمرة اهتمام قيادتنا الرشيدة، بعد توفير كل عوامل النجاح لفرسان الإرادة الذين لم يخيبوا التوقعات، حيث جاءت هذه البداية القوية التي تؤكد أن منتخبنا للشباب يملك الكثير، وقادر على السير على درب الإنجازات. وقال إن حصاد اليوم الأول دافع معنوي قوي لمنتخبنا مع باقي منافسات البطولة.

وثمن المجهود الكبير الذي تقوم به الأندية المختلفة بالدولة، والتي تعد شريكاً أساسياً مع اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، في تهيئة الأبطال للظهور بمظهر مشرف والوصول إلى منصات التتويج.

محك

أشاد المدرب نجيب مشكان بإنجاز اليوم الأول لفرسان الإمارات، وعن المنافسات قال: إن الألعاب محك قوي للاعبينا وفرصة سيكتسبون منها العديد من الخبرات مستقبلاً، حيث تقيد جميع اللاعبين بالتعليمات التي قمنا بوضعها كجهاز فني للمنتخب، وهم قاموا بإضافة نكهتهم الخاصة في المسابقات.

ومن جهته قال البطل الواعد أحمد جاسم صاحب ذهبيتين 100م-200م متر: لا أستطيع أن أصف مدى فرحتي الكبيرة وأنا أتصدر قائمة اللاعبين، حيث كانت المنافسة قوية وشرسة، وأتذكر الآن جيداً الأيام التي قضيتها في التدريبات، كما اكتملت سعادتي بعد حصاد زملائي العديد من الميداليات الملونة مع ختام اليوم الأول، واعدين بزيادة حصيلتنا فيما تبقى من منافسات.

وأعرب خليفة حسن إداري الوفد، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال الإمارات الشباب مع يومهم الأول للبطولة، مؤكداً أن فرسان الإرادة الشباب يمضون بقوة نحو النجومية العالمية، وأن خطط وبرامج اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم تحصد ثمارها العالمية.

أحمد جاسم

تهنئة

انهالت التهاني على بعثة منتخبنا المشارك في الألعاب، حيث قام محمد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، بالاتصال ناقلاً تحياته وتبريكاته لأبطال الإمارات الشباب، كما أجرى الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، اتصالاً مماثلاً بارك فيه الإنجاز العالمي، وأعرب فيه عن سعادته بالنتائج المبهرة في اليوم الأول، وتمنى لجميع اللاعبين التوفيق فيما تبقى من مسابقات في البطولة، وأجرى عبد الله حسن رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات اتصالاً ببعثتنا، بارك فيه إنجاز أبطالنا، معرباً عن سعادته بالروح التي يتمتع بها نجوم منتخبنا في هذا المحفل.

وأكدت ذكرى الكعبي أن الأسرة ساندتها في مرحلة الإعداد، وكانت الدافع القوي خلف فوزها، بعد أن حلقت بأول إنجاز في هذا المحفل العاملي للشباب.

مكتسبات

أكد خليفة حسن إداري الوفد، أن شبابنا أثبتوا للعالم بقوة أنهم عازمون على المحافظة على المكتسبات والإنجازات الرياضية الدولية، التي حققها أبطال منتخبنا في السنوات الماضية.