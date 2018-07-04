فريق أبوظبي يستهدف لقب تحدي الفورمولا

المصدر: Ⅶأوجستو - البيان الرياضي

يواصل فريق أبوظبي للفورمولا مغامراته القوية في أوروبا بحثاً عن الألقاب، حيث يتجه الفريق إلى مدينة أوجستو في بولندا من أجل المشاركة في الجولة الثانية والختامية من سباق تحدي 24 ساعة لزوارق الفورمولا، في نسخته لموسم 2018 والذي ينطلق ابتداء من السادس وحتى الثامن من يوليو الحالي، وسط مشاركة قوية وحضور من الفرق التي أحرزت مراكز متقدمة في المرحلة الأولى من السباق، والتي أقيمت في روين في شهر مايو الماضي، وتفوق من خلالها زورق أبوظبي بإحراز المركز الثالث.

مركز الوصافة

وكانت الجولة الماضية قد انتهت بحلول فريق أبوظبي في المركز الثاني ووصافة الجولة، ولكن جاء قرار اللجنة التنظيمية كي تعطي هذا المركز للفريق الفرنسي، بعد أن تساوى كلا الفريقين في كل النقاط والأرقام من خلال الجولة، وينشد فريق أبوظبي على زورقه 35 حسم لقب البطولة في هذه الجولة، والتي ستقسم إلى سباقين مدة كل سباق هي ست ساعات حيث ينطلق السباق الأول يوم السبت القادم، والسباق الختامي والثاني يوم الأحد، ومع ختام المنافسة ستنكشف هوية حامل لقب الإندوراس وتحدي الفورمولا للموسم الحالي.

قوانين صارمة

وتخضع منافسات الإندوراس لقوانين صارمة وقوية، من قبل الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، والذي ينظم البطولة بشكل سنوي في مدينة روين الفرنسية، ثم أوجستو في بولندا، ومن المتوقع أن تكون هذه الجولة قوية من ناحية التنافس والصراع على لقب الموسم، خاصة وأن الحظوظ تنال أكثر من فريق أبرزها فريق أبوظبي، الفريق الروسي والفريق الفرنسي. وكان فريق أبوظبي قد أنهى قبل أيام فقط مشاركته القوية والتاريخية في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي أقيمت في إيفيان وأحرز من خلالها ثلاثية تاريخية ونتيجة مذهلة، بالحلول في المراكز الثلاثة الأولى للسباق، والظفر بهيبة قوية لفريق أبوظبي في كل المدن الأوروبية، خاصة أن سمعة الفريق وهيبته قد أصبحت مرادفة للمراكز الأولى ومنصات التتويج دوماً، وهو ما يدفع الفريق أيضا إلى العمل بجد وقوة من أجل الإبقاء على نفس المستوى الفني والمهاري العالي في المحطة المقبلة.

استراتيجية قوية

وتأتي مشاركة زورق أبوظبي 35 في الجولة الحالية لتحدي الفورمولا، كي ترسم خطة محكمة وصلبة من الفريق من أجل إحراز المركز الأول في كلا السباقين في هذه الجولة، وبقيادة القرش الأبيض ثاني القمزي، وضع الفريق استراتيجية المشاركة في السباق، بحيث يحافظ على مركز متقدم من خلال السعي لإنجاز وإحراز أكبر عدد من الدورات في فترة زمنية قياسية، حيث إن عدد الدورات هو الفيصل في نهاية المنافسة وليس الزمن الأسرع، وبالتالي يتوجب على الفريق أيضا والمتسابقين الحفاظ على سلامة محركات الزورق وإعداداته الخاصة طيلة المنافسة، كي لا ينزف الفرق دورات مهمة في حال تعرضه لتوقف أو عطل مفاجئ في مسار السباق.

نتائج خاصة

ويؤكد لنا بطل الإمارات وفريق أبوظبي ثاني القمزي، أن الخطة التي وضعها الفريق لكي يشارك على مدار يومين، ستتركز على كيفية إنهاء كل مرحلة والزورق في مركز متقدم، وبدون النظر إلى نتائج الآخرين وما قد يحققونه، حيث إن كل فريق يجب أن يعتمد على نتائجه الخاصة في السباق ولا ينتظر هدايا الفرق الأخرى، وقال: كثيرا ما نشاهد فرقاً في سباقات التحدي تعتمد على تعطل بقية الفرق أو توقفها في مسار السباق، بالنسبة لنا لا نريد هذا الشيء، ونرغب في أن يكون الاعتماد علينا وعلى قدراتنا الخاصة من خلال السباق.

وكشف القمزي على المعنويات الكبيرة خاصة بعد إنجاز إيفيان، حيث إن الكل في الفريق متعطش لتحقيق أفضل النتائج، ومواصلة المشوار بنفس إيقاع الفوز الذي بدأ به الفريق هذا الموسم من مايو الماضي، حيث لم يغب منذ ذلك الوقت عن حضور المنصة في أي بطولة ومشاركة خاصة له.

تهنئة

رفع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أحرالتهاني إلى مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمناسبة إنجاز فريق أبوظبي التاريخي في إيفيان الفرنسية.