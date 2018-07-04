«السباحة» تعتمد المشاركة في البطولة العربية

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للسباحة، مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية للسباحة، والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 12 وحتى 15 يوليو الجاري، حيث تقرر أن تغادر بعثة المنتخب برئاسة عبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد ومبارك الماس مدرب المنتخب، إضافة إلى الحكم الإماراتي خالد حبيب الذي سيشارك حكماً في البطولة، كما تم اختيار محمد جاسم وعمر الحمادي سباحين للمشاركة في البطولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد مؤخراً برئاسة سلطان السماحي رئيس مجلس الإدارة، وحضور عبد الله الوهيبي الأمين العام وخليفة الكعبي المدير المالي وعبد الله مبارك الزحمي، واتخذ المجلس عدداً من القرارات الهامة التي ستخدم اللعبة الفترة القادمة.

مشاركة مستمرة

وصرح عبد الله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة، أن المشاركة تأتي في إطار حرص الاتحاد على المشاركة والتواجد بصفة مستمرة في البطولات العربية للسباحة، والتي تشهد مستويات قوية، وهي بالتأكيد احتكاك جيد للسباحين الإماراتيين، وخطوة في برنامج معد من أجل الإعداد لأي استحقاقات قادمة. وأشار الوهيبي أن اختيار السباحين جاء بناء على توصية فنية من الجهاز الفني للمنتخب، وهو ما يتناسب مع احتياجات خاصة لهم في جدول مشاركة السباحين في مختلف البطولات، موضحاً أنه من جانب آخر انتظمت المنتخبات الوطنية في تدريبات وطنية تقام في مجمع حمدان الرياضي، من أجل الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للسباحين.