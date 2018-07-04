«ناشئو اليد» يواصلون الإعداد للبطولة الآسيوية

المصدر: Ⅶدبي: فائز بجبوج

يواصل منتخب الناشئين لكرة اليد مشوار الإعداد، للتجمع الذي انطلق أمس على ارض الصالة الرياضية بنادي بني ياس، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة للناشئين التي تقام بالعاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم للناشئين بمقدونيا 2019.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً آسيوياً، تم تقسيمهم حسب القرعة إلى اربع مجموعات وأوقعت منتخبنا في المجموعة الرابعة الحديدية التي تضم معه اليابان وقطر وإيران، وضمت المجموعة الأولى منتخبات البحرين حامل اللقب، والسعودية والصين وعُمان، فيما يلعب الأردن صاحب الأرض والضيافة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والصين تايبيه وفلسطين، وضمت الثالثة كوريا الجنوبية والعراق والهند وسوريا.

ويدشن منتخبنا مشواره في البطولة أمام الدولة المجاورة يوم 15 سبتمبر، ويلتقي مع اليابان في الجولة الثانية يوم 17 سبتمبر، ثم إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول للبطولة يوم 19 سبتمبر، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيس الذي سيتم فيه توزيع المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي.

وكانت البداية بمحطات الإعداد الطويل، الذي يشمل العديد من التجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية، قد انطلقت أمس بالتجمع الأول بصالة نادي بني ياس، ويستمر حتى يوم السبت المقبل على فترتين صباحية ومسائية، على أن يبدأ التجمع الثاني بنادي الوصل يوم 10 يوليو ويستمر حتى يوم 14 يوليو.