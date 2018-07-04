نورين ثانياً في غولف «السباق إلى دبي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

قفز السويدي أليكس نورين إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد حصده ثاني لقب له في سلسلة روليكس حينما توج بلقب بطولة فرنسا .

وكسب نورين 1,166,660 نقطة جعلته يتقدم إلى المركز الثاني من المركز الثامن في ترتيب «السباق إلى دبي»، بإجمالي يبلغ 2,542,160 نقطة هذا الموسم. بدأ اللاعب البالغ من العمر 35 عاما اليوم الأخير، متأخراً بسبع ضربات عن مواطنه ماركوس كينهولت وكان يعد خارج المنافسة، لكنه نجح بتقليص الفارق وإنهاء البطولة الفرنسية بالمركز الأول برصيد 7 ضربات تحت المعدل ليدون انتصاره على ملعب الغولف الوطني الذي يحتضن منافسات كأس رايدر العام الجاري، وهو ما يعزز من آماله بالتواجد ضمن صفوف الفريق الأوروبي في التحدي الكبير المرتقب.

المركز الثاني

وتشارك الأميركي جوليان سوري والانجليزي كريس وود والاسكتلندي وراسل نوكس المركز الثاني، ليجمع كل منهم 521,990 نقطة ويؤمنوا مواقعهم في بطولة جولة موانئ دبي العالمية المقبلة، بعدما انتقل سوري من المركز 68 إلى المركز 22 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 793,871 نقطة، بينما تحرك وود من المركز 53 إلى المركز 21 بمجموع 876,119 نقطة، وتقدم نوكس خطوات كبيرة من المركز 84 إلى المركز 25 بمجموع موسم 743,815 نقطة هذا الموسم.

المركز الخامس

واكتفى السويدي كينهولت، الذي كان متصدر البطولة بعد الجولتين الثانية والثالثة، بالمركز الخامس ليحصد 250,600 نقطة مما جعله ينتقل من المركز 62 إلى المركز 39 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 550,011 نقطة.

يذكر أن أفضل 60 لاعبا خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم منها بطولة أبوظبي أتش إس بي سي وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.

صدارة

يتصدر الأميركي باتريك ريد ترتيب «السباق إلى دبي»، في حين تراجع الإنجليزي تومي فليتوود حامل لقب «السباق إلى دبي» إلى المركز الثالث بعد فوز نورين.