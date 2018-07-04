جروس يفرض شروطه على الزمالك

المصدر: Ⅶالقاهرة - عماد الحسيني

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، أنه سيبذل كل طاقته من أجل الارتقاء بفريق الكرة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر النادي لتقديمه، موضحاً أنه على علم بأن جماهير الزمالك تعشق البطولات وتحلم بعودة الأداء الجميل.

وإذا كان الزمالك نجح في التعاقد مع مدرب كبير في حجم جروس، فإن الأخير نجح في فرض شروطه بأن يسري عقده مع الفريق لمدة عام، ويعاونه جهاز كامل من اختياره، مكون من مدرب عام ومدرب حراس ومحلل أداء ومدرب لياقة بدنية، ومن المقرر أن يصاحب الفريق في رحلة السفر إلى ألمانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

من جانبه، قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، إن خزينة النادي لم تتحمل أي جزء من راتب جروس وجهازه، وأن رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل شيخ تحمل كل التكاليف.

وألمح رئيس الزمالك إلى أنه بصدد اتخاذ إجراء رسمي تجاه رباعي الفريق محمود عبد الرازق «شيكابالا»، وطارق حامد، ومحمود عبد المنعم «كهربا»، وعلي جبر لانقطاعهم عن التدريبات بسبب غير معلوم.

على جانب آخر، أبقى اتحاد كرة القدم على مسابقة الدوري بشكلها الحالي من مجموعة واحدة، على أن تنطلق في الأول من أغسطس المقبل، وتم رفض كل المقترحات التي قدمها رئيس لجنة المسابقات عامر حسين بإقامة المسابقة من مجموعتين، أو من دور واحد، لتلافي ضغط المباريات بسبب البطولات القارية.

وفي اجتماع أقيم مع لجنة الأندية، رفضت الأندية المشاركة في البطولة العربية الاعتذار بسبب العائد المادي الكبير، وقرر اتحاد الكرة أن يكون القيد 25 لاعباً فقط، وللخروج من أزمة رغبة الأندية في أن يكون القيد 30 لاعباً، تقرر السماح بإضافة 5 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.