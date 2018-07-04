منتخب الدراجات يشارك في كأس اليابان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت مساء أول من أمس بعثة منتخب الإمارات للدراجات متجهة إلى اليابان، للمشاركة في كأس اليابان للمضمار، والتي انطلقت مساء أمس وتستمر حتى التاسع من الجاري، وذلك في إطار خطة إعداد المنتخب للبطولة الآسيوية في جاكرتا، وقد تم اعتماد مشاركة أربعة لاعبين بقيادة نجم المنتخب الوطني يوسف ميرزا.

وقد جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الدراجات الذي عقد برئاسة أسامة الشعفار رئيس الاتحاد وتواجد جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ويشارك في البطولة إلى جانب يوسف ميرزا، كل من أحمد المنصوري، محمد المنصوري، ناصر سيف المعمري، إضافة إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني.

وأكد أسامة الشعفار أن الغرض من المشاركة في بطولة كأس آسيا للمضمار يأتي من أجل الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا والتي ستقام في أغسطس المقبل، حيث حرص الاتحاد على توفير أقصى درجات الاستعداد للدراجين من أجل المشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة، مضيفاً أن لاعبي منتخب الدراجات أصبح لديهم الوعي بما يتوجب عليهم من مثل هذه المشاركات الخارجية القوية.

وأضاف رئيس الاتحاد «المنافسة على أي بطولة أصبحت ثمة أساسية في جدول مشاركات اللاعبين، والتواجد اليوم في اليابان هو من أجل المنافسة في واحدة من أقوى بطولات قارة آسيا والتي تشهد مشاركة كبيرة، وسيكون احتكاكاً جيداً للاعبين من أجل الاستعداد للبطولة الآسيوية المقبلة».

وتمنى الشعفار التوفيق للاعبين المشاركين في البطولة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة بعد فترة كبيرة من التدريب والإعداد لها كخطوة رئيسية ومهمة لبطولة جاكرتا.